11.01.2017 | 13:40

12 января в России отмечается День работников прокуратуры. Профессиональный праздник был установлен в 1996 году по указу Президента Российской Федерации в честь памятного события, произошедшего в этот день в 1722-м. Тогда Петр Великий впервые учредил при Сенате пост генерал-прокурора.

В императорском указе значилось: «Надлежит быть при Сенате генерал-прокурору и обер-прокурору, а также во всякой коллегии по прокурору, которые должны будут рапортовать генерал-прокурору», устанавливались обязанности представителей этой профессии.

Древние славяне 12 января отмечали День похищений. Наши предки вспоминали, как Велес украл супругу Перуна Диву-Додолу. Во время свадьбы Перуна и Дивы Велес был отвергнут ею, но позже, став богом любовной страсти, сумел соблазнить богиню грозы. От их связи родился весенний бог Ярило.

В истории 12 января известно несколькими событиями. В 1936 году в этот день было основано добровольное спортивное общество «Локомотив», в 1950-м в СССР вновь ввели смертную казнь за измену, шпионаж и саботаж, а 1998-м в Париже был подписан протокол о запрете клонирования человека.

В народном календаре сегодня Анисьин день. Он получил название в честь святой Анисии, жившей в Греции в III-IV веках. По преданию, она раздала свои деньги беднякам, распустила рабов и стала помогать людям, лечить их и утешать.

Анисью на Руси прозвали Желудочницей - в ее день резали свиней и варили требуху, в том числе желудки. По внутренностям свиньи гадали: если селезенка была гладкой, готовились к суровой зиме; если желудок оказывался пустым, ожидали долгих холодов.

Также считалось, что святая помогает при болезнях желудка.

Обычно к Анисьину дню усиливался мороз. Наши предки говорили: «Не проси у Анисьи тепла», «К Анисье холода пришли».

Именины сегодня отмечают Анисья, Давид, Иосиф, Ирина, Лев, Макар, Мария и Яков.

12 января появились на свет французский писатель-сказочник Шарль Перро, государственный деятель эпохи Александра I Михаил Сперанский, американский писатель Джек Лондон, советский физик Игорь Курчатов, основоположник практической космонавтики Сергей Королев, композитор, пианист и дирижер Раймонд Паулс, японский писатель и переводчик Харуки Мураками и российская актриса, режиссер и сценарист Рената Литвинова.

Растущая луна во второй четверти. Согласно лунному календарю, сегодня четырнадцатый лунный день - самый сильный и мощный день месяца, он признан одним из самых счастливых. Это время наиболее активных и решительных действий. Звезды рекомендуют заняться спортом, обеспечить себе хорошую физическую нагрузку и снять стресс.