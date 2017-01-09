09.01.2017 | 15:58

10 января в народном календаре отмечается Домочадцев день.

Традиционно вся семья собиралась в доме: сообща выполняли работы по хозяйству, вместе садились за стол. Домочадцев день напоминал о том, что согласие в ближнем кругу - самое дорогое, что может быть у человека. «Когда в семье лад, то и дело спорится, и достаток родится», - говорили люди.

А накануне Домочадцева дня на Красную горку, которая была возле каждой деревни, приносили колья и вбивали их в землю. Утром сюда приходили семьями: каждый повязывал на кол лоскуток ткани и загадывал желание. Продолжались и святочные гулянья. В домах собирались гости, затевались разные игры.

Существовали также приметы на погоду этого дня. Считалось, что если в него на скирдах ляжет иней, то лето будет дождливым.

10 января в истории произошел ряд знаменательных событий.

В 1863 году в Лондоне была открыта первая в мире линия метро. Ее длина составила 3,6 километра, имелось семь станций. В первый день работы необычного средства передвижения в подземке прокатились более 30 тысяч пассажиров.

10 января 1781 года в Москве открылся Петровский театр - предтеча Большого. Первое представление состояло из пролога «Странники» А. Аблесимова на музыку русского композитора Е. Фомина и балета «Волшебная школа».

В 1805 году здание первого в Москве постоянного театра сгорело. И только в 1824-м на его месте построили новое по проекту архитектора Осипа Бове. Большой театр принял первых зрителей в январе 1825 года. В 1853-м вновь возникший пожар унес костюмы и декорации, некоторые музыкальные инструменты и архив труппы. Объявили конкурс проектов восстановления пострадавшего театра. Победила работа Альберта Кавоса. В 1856 году восстановленный Большой театр был открыт. Его украшала знаменитая теперь на весь мир скульптурная группа Аполлона, созданная известным русским скульптором Петром Клодтом.

10 января 2014 года вошло в историю Пензенской области как день эстафеты олимпийского огня. Для многих жителей нашего города этот пробег стал зрелищным и волнующим событием. В эстафете приняли участие 250 факелоносцев и более 360 волонтеров. Зрителями же оказались практически все пензенцы.

Олимпийский огонь прибыл к нам спецрейсом, а затем целый день по городским улицам и дорогам факелоносцы передавали огонь по этапам. Праздник завершился в 22:00 большим представлением в «Дизель-Арене».

Именины сегодня справляют Александр, Аркадий, Доминика, Ефим, Игнатий, Корнилий, Леонид, Никанор, Никодим, Николай, Петр.

В этот день родились русский писатель и публицист Алексей Толстой и народная артистка России Валентина Теличкина.

Согласно лунному календарю растущая луна находится во второй четверти. Наступил тихий и спокойный день, время победы мудрости над чувствами и умом. Звезды рекомендуют отложить дела и заняться благотворительностью. Не допускайте сегодня спешки, торопливости и суеты, это лишь навредит.