08.01.2017 | 13:47

В понедельник, 9 января, в России нет официальных праздников. Для граждан нашей страны это первый рабочий день после новогодних каникул.

Если же у вас возникнет желание, можете мысленно присоединиться к жителям Японии: у них сегодня начинается трехдневный праздник-шествие в честь бога Эбису - одного из семи богов счастья и удачи.

Эбису считается богом богатства, покровителем рыбаков и торговцев. Его изображают с удочкой в правой руке, а под мышкой левой он удерживает большого морского леща.

В этот день торговцы, владельцы магазинов и все те, кто охотится за удачей и богатством, выстраиваются в процессию и отправляются по главной улице города к храму, чтобы поклониться своему покровителю. Участники шествия, раздающие бамбуковые ветви, обещают, что они принесут бизнесу процветание.

На улицах продаются и другие талисманы, которые прикрепляются к ветвям: сумки из рисовой соломки, барабаны, небольшие бамбуковые грабельки «для загребания богатства». Считается, что чем больше талисманов, тем больше будет денег.

Кстати, именно с деньгами связан интересный исторический факт: 9 января 1769 года Екатерина II подписала манифест о введении в России ассигнаций номиналом 25, 50, 75 и 100 рублей.

Если бы до сих пор мы пользовались монетами той эпохи, не хватило бы никаких сил, чтобы донести до дома даже небольшую зарплату: 1 000 рублей медными монетами весила больше тонны.

9 января произошло еще несколько памятных событий. В 1792-м был заключен Ясский мирный договор, завершивший русско-турецкую войну (1787-1791 гг.), в 1932-м в руинах Монте-Альбан (Мексика) обнаружили клад XIII века, принадлежавший народности сапотеки, в 1951-м официально открылось здание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке, а в 1969-м состоялся первый испытательный полет самолета «Конкорд».

В народном календаре сегодня Степанов день, когда пастухи заключали договоры с крестьянами, имеющими скотину.

В Степанов день также чествовали лошадей: поили их из серебряной посуды, если таковая имелась, а по углам двора ставили осиновые колья, чтобы ведьмы не могли подойти к дому и хлеву.

Именины 9 января отмечают Антонина, Степан, Тихон и Федор.

9 января родились российский мореплаватель, полярный исследователь, один из основателей Русского географического общества Фердинанд Врангель, русский врач-психиатр Петр Кащенко, чешский писатель и драматург Карел Чапек, французская писательница, идеолог феминистического движения Симона де Бовуар, 37-й президент США Ричард Никсон, советский кинорежиссер и сценарист Сергей Параджанов и актер театра и кино Семен Фурман.

Растущая луна находится во второй четверти. Согласно лунному календарю день подходит для решительных действий, начала путешествия. Но при этом 9 января не стоит осуществлять финансовых операций, связанных с крупными суммами.