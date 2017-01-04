04.01.2017 | 12:18

Сегодня, 5 января, в России нет больших праздников. А вот в народном календаре Федулов день. Среди наших предков было принято уделять большое внимание домашним животным и птице: от души накормить, навести порядок на конюшне, в хлеву и птичнике.

Хозяюшки на Федула пекли печенье в форме овечек, коровок и птиц, чтобы привлечь добрых духов и изгнать злых. А чтобы нечистая сила не оставила на выпечке следа, ее сразу же заворачивали в полотенце.

Так же поступали и с постными лепешками, которые готовили в Федулов день. Эти лепешки не подавали к столу - несли их в хлев, угощали ими животных. Птице же в качестве угощения доставалось отборное зерно.

Дата 5 января известна несколькими знаменательными событиями. В 1731 году в Москве зажглись первые уличные фонари, в 1762-м на российский престол вступил Петр III, в 1905-м в ходе русско-японской войны капитулировала крепость Порт-Артур, в 1933-м в Сан-Франциско началось строительство моста над проливом «Золотые ворота», а в 1949-м был создан Совет экономической взаимопомощи (СЭВ).

5 января родились итальянский писатель Умберто Эко, супруга первого Президента СССР Михаила Горбачева Раиса Горбачева, американский музыкант Мэрилин Мэнсон.

Именинники 5 января - Василий, Иван, Макар, Наум, Павел, Феодул.

Лунный календарь гласит: сегодня активный день, в который могут произойти непредвиденные события. Для достижения результата необходимо отказаться от личных амбиций и постараться привлечь к делам новых партнеров.