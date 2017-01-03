03.01.2017 | 13:13

4 января во всем мире отмечается День Ньютона (Newton Day). Исаак Ньютон - английский физик, астроном, математик - является всеми признанным гением.

Жизнь этого талантливого человека с самого рождения и до смертного одра была наполнена случайностями и совпадениями, которые привели его к осознанию закономерностей и логическим открытиям. Ученые и сегодня используют теорему Ньютона-Лейбница, закон вязкости Ньютона, лежащие в основе классической механики первый, второй и третий законы Ньютона, бином Ньютона, интерполяционные формулы Ньютона, не говоря уже о буквально легендарном законе всемирного тяготения Ньютона.

И хотя многие закономерности и теории, разработанные им, за прошедшие три века были существенно дополнены, ученые, исследователи, студенты и аспиранты естественных наук, просто любители научных знаний и экспериментов ежегодно в день рождения великого англичанина, 4 января, отмечают День Ньютона.

4 января 108 лет назад, в 1908 году, на благотворительном концерте в Мариинском театре Анна Павлова впервые исполнила хореографическую миниатюру «Умирающий лебедь». Образ прекрасной птицы стал символом русского балета, с этим танцем Анна Павлова неоднократно бисировала на европейской сцене.

Позже «Умирающий лебедь» оказался визитной карточкой и другой русской балерины - Майи Плисецкой.

Сегодня в США отмечается Национальный день спагетти. В Америке это самые любимые макароны. Классические ингредиенты для приготовления блюд с ними - томатный соус и сыр пармезан. Кроме того, популярны отварные спагетти с фрикадельками, тушенными в томатном соке с добавлением приправ и обжаренных на масле лука и чеснока.

4 января в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1878 году русские войска освободили Софию от турецкого владычества, в 1943-м американский журнал Time назвал Иосифа Сталина человеком 1942 года, а в 2004-м американский марсоход Spirit совершил посадку на Красную планету.

В этот день родились Исаак Ньютон, автор азбуки для слепых Луи Брайль, народный художник России и Грузии Зураб Церетели, советский и российский футболист и тренер, призер Олимпийских игр Олег Романцев, британская актриса и продюсер Джулия Ормонд и российский кинорежиссер, сценарист и телеведущий Тигран Кеосаян.

4 января в народном календаре Настасьин день, в честь святой Анастасии Узорешительницы, жившей в Риме в III веке. Анастасию прозвали так за то, что она всеми силами старалась помочь узникам-христианам, которые попали в заключение из-за своей веры. Позже ей стали молиться женщины о разрешении от других уз - от бремени.

В Настасьин день беременные вышивали полотенца, которые должны были служить оберегами при родах. Учились такой работе и девушки, а их матери доставали из сундуков родовые полотенца с вышитыми знаками, символизировавшими плодородие. Вышивальщиц называли узорницами, а изделия - узорочьем, что также перекликалось с прозвищем святой.

Именины сегодня отмечают Анастасия, Дмитрий и Федор.

Растущая луна в первой четверти. Согласно лунному календарю, сегодня день покоя и смирения, он не подходит для напора и активных действий. Удача сопутствует вашим начинаниям, обостряется интуиция, ей смело можно довериться. Звезды рекомендуют подумать о важном, о том, как достичь цели, получить желаемое.