02.01.2017 | 12:08

Сегодня, 3 января, во всем мире отмечается необычный праздник - день рождения соломинки для коктейлей.

Согласно легенде, первую искусственную соломинку для коктейля изобрел американский предприниматель Марвин Стоун, владелец фабрики по производству бумажных сигаретных мундштуков. Однажды он сидел в грустных раздумьях о состоянии своего бизнеса, поскольку дела на предприятии шли плохо, попивая коктейль через ржаную соломинку. Некоторые ее волокна расщепились и во время очередного втягивания жидкости завязли у Марвина на зубах.

Тогда он взял полоску бумаги и, намазав ее край по всей длине клеем, намотал спиралью на карандаш, а затем снял полученную трубочку. Из нее пить коктейль стало намного удобнее. Правда, приходилось делать это очень быстро, так как бумага моментально размокала. Тогда Стоун начал размышлять над усовершенствованием трубочки.

Ему на глаза попалась почтовая марка из бумаги, обладавшей значительно более высокой прочностью, так как в ее состав входила манильская пенька. Именно из этой бумаги Стоун и начал изготавливать соломинки. В 1888 году он запатентовал свое изобретение, а затем превратил производство трубочек в основной бизнес.

На этом приключения соломинки не закончились. В середине 1930-х годов риелтор Джозеф Фридман предложил ввести в нее изгибающийся гофрированный участок. Изобретатель начал массово выпускать такие трубочки и через 10 лет стал миллионером.

И, наконец, во второй половине ХХ века Отто Дайфенбах изобрел целлофановую соломинку для коктейлей. Так же, как Фридман, он сам стал производить товар и достиг процветания в этом бизнесе.

3 января известно в истории несколькими знаменательными событиями. В этот день в 1850 году в Санкт-Петербурге состоялась инсценировка казни петрашевцев, в 1959-м Аляска получила статус 49-го штата США, а в 1963-м в СССР отправился в первый полет самолет Ил-62.

В этот день родились английский писатель жанра фэнтези, автор книг «Хоббит» и «Властелин колец» Джон Толкин, легендарный советский шахтер Алексей Стаханов, советский поэт Николай Рубцов, американский актер, режиссер, сценарист и продюсер Мэл Гибсон, немецкий автогонщик, многократный рекордсмен и чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер.

3 января Русская православная церковь чтит память Святителя Петра, митрополита Московского и всея Руси, чудотворца. Еще при его жизни благодаря выдающейся церковно-государственной деятельности современники ставили его в один ряд со святителями Василием Великим, Григорием Богословом и Иоанном Златоустом.

В народном календаре 3 января - Прокопьев день. На него чтили память Прокопия Вятского - юродивого христианского святого. На Руси крестьяне дали этому дню название Полукорма, потому что к нему расходовалась половина фуража, заготовленного на зиму для домашнего скота. И в этот день проверяли запасы сена и соломы, а также готовили кисель. Рецепт его практически не изменился: пшеничную муку, хорошо разболтанную в холодном молоке, смешивают с кипящим молоком, заправляют солью и сахаром и варят до кашеобразного состояния.

Именины 3 января отмечают Леонтий, Михаил, Никита, Петр, Прокоп, Сергей, Ульяна, Филарет.

Растущая луна находится в первой четверти. Лунный календарь рекомендует внимательно следить за своим имуществом: что сегодня теряется, потом не находится никогда. Кроме того, не стоит нынче давать деньги в долг, а вот возвращать долги благоприятно.