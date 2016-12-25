25.12.2016 | 12:37

В понедельник, 26 декабря, в Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Канаде отмечается День подарков. Праздник начался с обычая вручать деньги и подарки людям более низкого социального положения. В наши дни его отличительной чертой стали гигантские распродажи в больших и маленьких магазинах.

Россияне же сегодня вспоминают восстание декабристов.

Оно было назначено на лето 1826-го, однако из-за смерти Александра I в декабре 1825 года заговорщики были вынуждены приступить к активным действиям немедленно - в день принесения присяги новому императору Николаю I.

26 декабря 1825 года на Сенатской площади Санкт-Петербурга собрались три тысячи человек. Однако Николай, знавший о заговоре, заранее принял присягу Сената. На площадь стянули правительственные войска, выступление было подавлено.

По делу декабристов привлекли 579 человек, виновными признали 289. Пятеро - Рылеев, Пестель, Каховский, Бестужев-Рюмин и Муравьев-Апостол - были повешены. Более 120 человек - сосланы на разные сроки на каторгу или поселение в Сибирь.

В истории в этот день произошло еще несколько знаменательных событий. В 1783 году продемонстрирован первый в истории прыжок с парашютом с большой высоты, в 1812-м солдаты разгромленной армии Наполеона покинули пределы России, в 1898-м Пьер и Мария Кюри впервые получили радий, а в 2004-м на юг Азии обрушилось гигантское цунами.

В народном календаре 26 декабря - Евстратиев день, Ведьмины посиделки. Наши предки верили: в этот день ведьмы собираются и держат совет, как схватить солнце и сжить его с белого света.

Говорили, что на Евстратия нельзя сквернословить, иначе ведьма может упасть с неба прямо на голову. Не следовало также оставлять на крыльце веник - нечистая сила могла его утащить, чтобы с его помощью поднять снежные вихри и замести солнце.

Именины сегодня отмечают Александр, Алексей, Анастасия, Аркадий, Арсений, Василий, Владимир, Гавриил, Герман, Григорий, Евгений, Емельян, Иван, Николай, Орест и Яков.

26 декабря появились на свет китайский государственный и политический деятель ХХ века Мао Цзэдун, народный артист РСФСР Михаил Боярский и американский рок-музыкант, барабанщик, один из основателей группы Metallica Ларс Ульрих.

Убывающая луна находится в четвертой четверти. Согласно лунному календарю 26 декабря есть большая вероятность потратить время впустую. Чтобы сберечь свои нервы, в этот день рекомендуется ко всему относиться спокойно и по возможности с юмором.