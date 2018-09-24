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Религия | В пензенский Покровский архиерейский собор привезли редкие реликвии

24.09.2018|16:59
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Покровский архиерейский собор города Пензы стал местом временного хранения двух редких церковных реликвий.

«Привезены великие святыни христианства - крест с частицей креста Господня, на котором был распят Господь, а также мощи святой равноапостольной царицы Елены», - сообщил настоятель Покровского архиерейского собора протоиерей Иоанн Яворский.

Согласно Святому Писанию, именно Елена, мать императора Константина Великого, в 326 году смогла вернуть верующим одну из утраченных на сотни лет величайших святынь. Благодаря ее стараниям было обнаружено подлинное деревянное распятие, на котором закончил свою земную жизнь Иисус.

Частицы мощей святой Елены и креста Господня привезли в Пензу накануне праздника Воздвижения. Он будет отмечаться в четверг, 27 сентября.

«Единственное, что хотелось бы сказать тем людям, которые будут приходить прикладываться к святыням: чтобы они просили не только материального, не только исцеления. Это всем, конечно, надо, но в первую очередь - спасение души», - отметил монах Свято-Преображенской мужской обители Роман (Каменская епархия, Украина).

В пензенском Покровском архиерейском соборе частицы мощей святой равноапостольной царицы Елены и животворящего креста Господня пробудут до понедельника, 1 октября. Потом их перевезут в один из храмов города Сердобска.

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Гость|24.09.2018 18:50|

penzainform.ru писал(a):

мощи святой равноапостольной царицы Елены»
ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

Вопрос:"Когда были взяты эти части,при жизни или при смерти?"Не ради интереса,а для понимания под какую статью УК РФ подпадают эти деяния.

Я сам в бога верю,а попам нет.

Гость|24.09.2018 18:57|

Ура. Новые гастроли. А мощи будет?

Гость|24.09.2018 18:58|

А от чего лечат эти мощи? Сертификат есть?

Гость|24.09.2018 19:28|

мать римского императора Константина I

Гость|24.09.2018 19:28|

Ну чего только не придумают.

Гость|24.09.2018 19:30|

Крестный ход полюбас замутить надобно. Давно не было. Да и реликвии редкие.

Гость|24.09.2018 19:56|

penzainform.ru писал(a):

Единственное, что хотелось бы сказать тем людям, которые будут приходить прикладываться к святыням: чтобы они просили не только материального, не только исцеления. Это всем, конечно, надо, но в первую очередь - спасение души»

И самое главное отмены пенсионной реформы.Запамятовал поп, что пенсию получать будет, а в пенсионный отчислений не делает. Бог наверное взносы делает?

Гость|24.09.2018 20:20|

У меня всего оджин вопрос: мощи свежие?

Гость|24.09.2018 21:14|

Гость писал(a):

А от чего лечат эти мощи? Сертификат есть?
Гигиенический сертификат?

Гость|24.09.2018 21:17|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
А от чего лечат эти мощи? Сертификат есть?
Гигиенический сертификат?
Неважно. По какким документам рпц таскает на всеобщее целование по всей стране куски трупов. Вот допустим сотрудники внутренних органов остановили машину с этими мощами на дороге, где накладные на груз, где сертификаты качества, заключение экспертизы, что мощи не поддельные? А вдруг там наркотики?

Мошенничеством всё это попахивает.

Гость|24.09.2018 21:19|

"Сертификат есть?" А у РПЦ Томаса нет.

Гость|24.09.2018 22:17|

penzainform.ru писал(a):

Согласно Святому Писанию
чего только не придумают эти сказочники.

Когда уже христианского бога, как и греческих богов приравняют к "мифологии" ?

Гость|24.09.2018 22:20|

Русская православная церковь никогда не получала от Вселенского патриархата Томоса об автокефалии. Такое заявление сделал представитель Константинопольского патриархата, архиепископ Тельмисский Иов.

Гость|24.09.2018 22:24|

Средневековье какое-то.

Гость|25.09.2018 00:30|

Надоели гастроли костей

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Имя: Гость
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