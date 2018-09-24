24.09.2018 | 16:59

Покровский архиерейский собор города Пензы стал местом временного хранения двух редких церковных реликвий.

«Привезены великие святыни христианства - крест с частицей креста Господня, на котором был распят Господь, а также мощи святой равноапостольной царицы Елены», - сообщил настоятель Покровского архиерейского собора протоиерей Иоанн Яворский.

Согласно Святому Писанию, именно Елена, мать императора Константина Великого, в 326 году смогла вернуть верующим одну из утраченных на сотни лет величайших святынь. Благодаря ее стараниям было обнаружено подлинное деревянное распятие, на котором закончил свою земную жизнь Иисус.

Частицы мощей святой Елены и креста Господня привезли в Пензу накануне праздника Воздвижения. Он будет отмечаться в четверг, 27 сентября.

«Единственное, что хотелось бы сказать тем людям, которые будут приходить прикладываться к святыням: чтобы они просили не только материального, не только исцеления. Это всем, конечно, надо, но в первую очередь - спасение души», - отметил монах Свято-Преображенской мужской обители Роман (Каменская епархия, Украина).

В пензенском Покровском архиерейском соборе частицы мощей святой равноапостольной царицы Елены и животворящего креста Господня пробудут до понедельника, 1 октября. Потом их перевезут в один из храмов города Сердобска.