16.04.2017 | 10:27

В ночь с субботы на воскресенье в Успенском кафедральном соборе состоялись крестный ход и торжественное пасхальное богослужение. Литургию совершил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Участие в этих событиях принял губернатор Иван Белозерцев. Он поздравил православных пензенцев с наступившим праздником, подчеркнув особую роль Пасхи в жизни христианина.

«Испокон веков на Руси этот праздник был самым желанным, потому что он воплощает в себе идеалы добра, мира, благополучия, успеха, уважительного отношения друг к другу и взаимной поддержки», - отметил глава региона.

Губернатор выразил особую благодарность митрополиту за восстановление храмов на территории области, высказав надежду, что и Спасский кафедральный собор общими усилиями обязательно будет достроен.

«Для меня великое счастье в этот светлый праздник быть рядом с вами, потому что я вас очень люблю», - признался Иван Белозерцев собравшимся.

В заключение губернатор вручил митрополиту Серафиму цветы и пасхальное яйцо из хрусталя, изготовленное никольскими мастерами. Владыка в свою очередь подарил главе региона пасхальное яйцо, расписанное художниками, сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.