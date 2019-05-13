Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|13 мая 2019|16:53
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+22oC
+23oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+25oC
+26oC
Завтра | Облачно |
  73.52  |  $  65.47
 

Глас народа | Жители улицы Пограничной устали жить в аварийном бараке

13.05.2019|16:27
Печать

В рубрику «Глас народа» на портале «ПензаИнформ» написала горожанка Юлия Ханжина с просьбой осветить сложную ситуацию, в которой оказались она и ее соседи. По словам девушки, они живут в аварийном бараке, брошенном на произвол судьбы.

«Три года назад наш дом перевели на непосредственное управление. Сейчас наш МУП обанкротился и нас никто не обслуживает. Мы тонем в мусоре, воюем с тараканами и мышами, между тем дом проседает и гниет. И обслуживать теперь его мы должны сами. Это слова УЖКХ», - рассказала Юлия.

Дом, о котором идет речь, располагается на улице Пограничной, 39.

Девушка уточнила, что стены в бараке расходятся и внутри превратились в труху, потолок прогнил и сыплется на головы.

«Просим помощи!» - написала доведенная до отчаяния пензячка.

0
0
0
0
 
Гость|13.05.2019 16:45|

penzainform.ru писал(a):

Просим помощи!» - написала доведенная до отчаяния пензячка.
Вероятно поможет только губернатор И.А.Белозерцев.в режиме ручного управления, если чновники не желают.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!