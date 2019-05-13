В рубрику «Глас народа» на портале «ПензаИнформ» написала горожанка Юлия Ханжина с просьбой осветить сложную ситуацию, в которой оказались она и ее соседи. По словам девушки, они живут в аварийном бараке, брошенном на произвол судьбы.
«Три года назад наш дом перевели на непосредственное управление. Сейчас наш МУП обанкротился и нас никто не обслуживает. Мы тонем в мусоре, воюем с тараканами и мышами, между тем дом проседает и гниет. И обслуживать теперь его мы должны сами. Это слова УЖКХ», - рассказала Юлия.
Дом, о котором идет речь, располагается на улице Пограничной, 39.
Девушка уточнила, что стены в бараке расходятся и внутри превратились в труху, потолок прогнил и сыплется на головы.
«Просим помощи!» - написала доведенная до отчаяния пензячка.
penzainform.ru писал(a):Вероятно поможет только губернатор И.А.Белозерцев.в режиме ручного управления, если чновники не желают.