13.05.2019 | 16:27

В рубрику «Глас народа» на портале «ПензаИнформ» написала горожанка Юлия Ханжина с просьбой осветить сложную ситуацию, в которой оказались она и ее соседи. По словам девушки, они живут в аварийном бараке, брошенном на произвол судьбы.

«Три года назад наш дом перевели на непосредственное управление. Сейчас наш МУП обанкротился и нас никто не обслуживает. Мы тонем в мусоре, воюем с тараканами и мышами, между тем дом проседает и гниет. И обслуживать теперь его мы должны сами. Это слова УЖКХ», - рассказала Юлия.

Дом, о котором идет речь, располагается на улице Пограничной, 39.

Девушка уточнила, что стены в бараке расходятся и внутри превратились в труху, потолок прогнил и сыплется на головы.

«Просим помощи!» - написала доведенная до отчаяния пензячка.