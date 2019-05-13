13.05.2019 | 09:41

В частном секторе в Терновке приток Суры превратился в помойку - в том месте, где, несмотря на запрет, его переходят по трубе. Фотографии появились в социальной сети «ВКонтакте» в воскресенье, 12 мая.

«Не верю своим глазам... Слов нет... Спустя 20 лет приехала в Терновку погулять по родным местам, а тут такое... Что же это такое творится? Почему не могут очистить? Раньше там такого не было... Очень обидно. Да и детки бегают... Там нужна другая конструкция!» - подписала снимки их автор Елена Миягина в группе «Типичная Пенза».

Местные жители подключились к обсуждению темы. Они пояснили, что мусорят в другом месте, а труба скапливает отходы.

«Люди сами загрязняют, им чистить должны. Возьмите и своими силами соберите народ. Не надо просить, надо делать», - посоветовали им другие пензенцы.

Однако большую обеспокоенность у людей вызывает не мусор, а опасность перехода реки по трубе.

«Жесть, ведь в воде еще и штыри есть, там много раз люди падали в воду. У нас сосед там упал, сломал ногу и напоролся рукой на штырь в воде», «Детки-то прям бегают по этой трубе», «Это блин никому не нужная всем известная «труба», там много человек утонуло, сокращая путь и жизнь... Пока эти события не получили огласку. Но вместо нормального ограждения поставили эти прутики...» - рассказали пензенцы.

В конце февраля у трубы местные жители обнаружили тело мужчины 1974 года рождения. Согласно судебно-медицинской экспертизе его смерть наступила от механической асфиксии при утоплении. «Тело находилось в воде несколько часов», - пояснила старший помощник руководителя СУ СКР по области Татьяна Махницкая.