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Глас народа | В Терновке приток Суры превратили в помойку

13.05.2019|09:41
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В частном секторе в Терновке приток Суры превратился в помойку - в том месте, где, несмотря на запрет, его переходят по трубе. Фотографии появились в социальной сети «ВКонтакте» в воскресенье, 12 мая.

«Не верю своим глазам... Слов нет... Спустя 20 лет приехала в Терновку погулять по родным местам, а тут такое... Что же это такое творится? Почему не могут очистить? Раньше там такого не было... Очень обидно. Да и детки бегают... Там нужна другая конструкция!» - подписала снимки их автор Елена Миягина в группе «Типичная Пенза».

Местные жители подключились к обсуждению темы. Они пояснили, что мусорят в другом месте, а труба скапливает отходы.

«Люди сами загрязняют, им чистить должны. Возьмите и своими силами соберите народ. Не надо просить, надо делать», - посоветовали им другие пензенцы.

Однако большую обеспокоенность у людей вызывает не мусор, а опасность перехода реки по трубе.

«Жесть, ведь в воде еще и штыри есть, там много раз люди падали в воду. У нас сосед там упал, сломал ногу и напоролся рукой на штырь в воде», «Детки-то прям бегают по этой трубе», «Это блин никому не нужная всем известная «труба», там много человек утонуло, сокращая путь и жизнь... Пока эти события не получили огласку. Но вместо нормального ограждения поставили эти прутики...» - рассказали пензенцы.

В конце февраля у трубы местные жители обнаружили тело мужчины 1974 года рождения. Согласно судебно-медицинской экспертизе его смерть наступила от механической асфиксии при утоплении. «Тело находилось в воде несколько часов», - пояснила старший помощник руководителя СУ СКР по области Татьяна Махницкая.

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Гость|13.05.2019 10:04|

А где волонтёры, что мусор убирают бесплатно? Приезжайте уберите, сапоги оденьте резиновые ноги, чтобы не замочить.

Гость|13.05.2019 10:08|

А нельзя ли эту трубу, того? Спилить?

Гость|13.05.2019 10:40|

Спасибо трубе, а то бы все это поплыло дальше.

Гость|13.05.2019 10:40|

Не вериться, но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: за две недели убрал пузо и скинул пару кило, а жена накачала попу и убрала в талии пару сантиметров и это все без спорта, диет и химии!Реально крутая штука, а вычитал о ней здесь ---- http://most.tk/nnblog

Гость|13.05.2019 10:41|

Нехорошо. В культурных местах речку, особенно в черте населенного пункта, превращают в место отдыха, окультуривают. Это же украшение ! И только в странах с недоразвитым населением реку превращают в помойку.

Гость|13.05.2019 10:46|

А Кувайцев с Ильиным что скажут по этому поводу?

Гость|13.05.2019 10:48|

penzainform.ru писал(a):

«Люди сами загрязняют, им чистить должны. Возьмите и своими силами соберите народ. Не надо просить, надо делать», - посоветовали им другие пензенцы.
Так вперед пензюки советчики! Подайте, так сказать, личный пример! Или вам пензюкам слабо и вы только советовать и можете?

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