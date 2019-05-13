13.05.2019 | 09:29

В понедельник, 13 мая, жительница Пензы Татьяна пожаловалась на организацию мероприятий в День Победы.

«Или сначала проходит «Бессмертный полк», а затем возложение венков, речи и прохождение артинститута, или наоборот - «Бессмертный полк» после речей и военных.

В этом году «Бессмертный полк» шествие не закончил, люди только еще половину пути прошли, а в это время у памятника говорили губернатор и остальные официальные, затем парад, а люди в «полку» стояли и ждали», - написала Татьяна.

По ее мнению, эти мероприятия должны идти отдельно.

«Посмотрите, как в других городах: сначала речи и парад, затем «полк» или наоборот. А у нас все в кучу смешали. Нехорошо. Буду рада, если это пожелание (не только мое) прочитают члены правительства», - высказалась женщина.

В начале апреля организатор шествия Олег Шибаев предлагал продлить время акции и маршрут.

«В прошлом году было 40 000 человек, в этом году я буду заявлять 45. Что получится, прогнозировать не могу», - отметил докладчик, уточнив, что при таком количестве людей даже по самому минимальному коэффициенту 0,7 (это ширина шага) протяженность всей колонны составит 1 600 метров.

«Маршрут - 1 350 метров. Получится, что головой колонны мы уже закончим движение, а хвост еще не начнет. Выход: разворот осуществлять не у «Василька», а там, где начинается раздвоение дороги за путепроводом на арбековской части. Мы удлиняем маршрут метров на 400, это позволит вытянуть колонну полностью», - объяснил Олег Шибаев. В таком случае движение продлится 40 минут, втягивание колонны будет проходить 1 час 15 минут, все шествие займет около двух часов.

На деле на акцию выделили один час. В строй со своими предками встали 43 тысячи пензенцев.