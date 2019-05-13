13.05.2019 | 11:27

Пензенцы явно одобрили новый амфитеатр на набережной: в теплые вечера по выходным они собираются там, чтобы посидеть у реки и пообщаться. Люди приносят с собой напитки и еду. Вот только выбросить остающийся после посиделок мусор им некуда, отчего страдают жители улиц Урицкого и Славы.

«Урна на пути от набережной, которая располагается на углу наших улиц, - это единственный шанс расстаться с мусором. Пензенцы пытаются быть культурными и бросить мусор в нее. Вот только урна переполняется уже после 10-15 человек, а остальные валят-ставят свои бутылки, стаканы и пакеты сверху и рядом. А мы любуемся на это почти каждый вечер, а уж в выходные - железно», - написала в рубрику «Глас народа» на портале «ПензаИнформ» местная жительница Елена Воробьева.

Женщина прислала снимки, сделанные в воскресенье, 12 мая. Они ярко иллюстрируют ее слова.

«Если уж открыли недоремонтированную набережную (и правильно, кстати, сделали), то позаботились бы и об урнах, чтобы они были, и были в достаточном количестве», - добавила Елена.