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Глас народа | Пензенцам, отдыхающим на набережной, некуда выбросить мусор

13.05.2019|11:27
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Пензенцы явно одобрили новый амфитеатр на набережной: в теплые вечера по выходным они собираются там, чтобы посидеть у реки и пообщаться. Люди приносят с собой напитки и еду. Вот только выбросить остающийся после посиделок мусор им некуда, отчего страдают жители улиц Урицкого и Славы.

«Урна на пути от набережной, которая располагается на углу наших улиц, - это единственный шанс расстаться с мусором. Пензенцы пытаются быть культурными и бросить мусор в нее. Вот только урна переполняется уже после 10-15 человек, а остальные валят-ставят свои бутылки, стаканы и пакеты сверху и рядом. А мы любуемся на это почти каждый вечер, а уж в выходные - железно», - написала в рубрику «Глас народа» на портале «ПензаИнформ» местная жительница Елена Воробьева.

Женщина прислала снимки, сделанные в воскресенье, 12 мая. Они ярко иллюстрируют ее слова.

«Если уж открыли недоремонтированную набережную (и правильно, кстати, сделали), то позаботились бы и об урнах, чтобы они были, и были в достаточном количестве», - добавила Елена.

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Гость|13.05.2019 11:55|

ой не до этого сейчас, нужно танк заводить...

Гость|13.05.2019 11:57|

Срочно открыть на волне мусорной реформы платные урны?

Гость|13.05.2019 12:01|

я так понимаю, что про действующие туалеты, в районе амфитеатру, можно и не спрашивать?

Гость|13.05.2019 12:06|

Как тебе такое Илон Маск?

Гость|13.05.2019 12:14|

Чтобы посидеть у реки и пообщаться еда обязательна???

Гость|13.05.2019 12:17|

Просто напитки после дневного зноя.

Имя: Гость
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