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Глас народа | В ДТП на Южной Поляне две машины разбились вдребезги

12.05.2019|10:48
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На улице Металлистов в Пензе - около хлебозавода - столкнулись Mercedes и Chevrolet Niva, после чего иномарка врезалась в столб. ДТП произошло вечером в субботу, 11 мая.

«Обе (машины. - Прим. ред.) вдребезги, все живы», - сообщили горожане, ставшие свидетелями аварии.

«Я сзади ехал мерина, гнал км 90 через перекресток, было видно, что не успевал, непонятны действия водителя шевика - пропусти, видишь же, что лупит со всей дури», - написал в соцсети «ВКонтакте» один из очевидцев.

Он уточнил, что оба автомобиля ехали по улице Металлистов. Водитель Mercedes попытался проехать перекресток на желтый сигнал светофора, Niva двигалась со стороны ТЦ «Фортуна» и поворачивала налево - на улицу Гоголя. В результате отечественный автомобиль ударил в водительскую дверь иномарки.

«Хлопок сильный был, электропровода аж тряхануло», - уточнил очевидец.

По словам оказавшихся неподалеку горожан, в результате ЧП никто не погиб, хотя Mercedes уже не подлежит восстановлению.

«Да уж. Водителю мерина очень повезло, что он был на мерине. На Гранте он умер бы еще до столба», - поделился мнением один из пензенцев.

Официальной информации от ГИБДД по аварии пока нет.

фото Евгения Попова, vk.com/sova_penza; Ирины Пензы, vk.com/penza_live.

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Гость|12.05.2019 11:08|

Я думаю, что водятел Шнивы тупой тошнот, который привык ездить по строго по пдд.

В левом ряду 40км/ч.

можно же? можно!

Поворачивать на желтый можно? Нужно!

У таких водятелов нет понятия о дорожной обстановке, о том, что они кому-то могут помешать и т.д.

Они неспособны адекватно ездить.

И да, по пдд он был ОБЯЗАН пропустить заканчивающих проезд перекрёстка во встречном направлении тс.

Пусть и под желтый.

Стоять и до талого ждать.

Водителю мерседеса сочувствие, если не было каско.

Стрясти с этого долбоящера что-то кроме его помойки вряд ли получится(((

Гость|12.05.2019 11:38|

Гость писал(a):

Я думаю, что водятел Шнивы тупой тошнот, который привык ездить по строго по пдд.
100 пудов, братан. Понаписали всякой х...ни (ПДД). Нам, реальным пацанам только ездить мешают. Давно пора кататься по понятиям. У кого тачка круче, тот и прав!!!

Гость писал(a):

по пдд он был ОБЯЗАН пропустить заканчивающих проезд перекрёстка во встречном направлении тс.
Вот именно! Нашамарка просто обязана! Мерину законы не писаны (см. выше). А то напридумывали всяких ПДД.

Гость|12.05.2019 11:49|

ПДД для дятлов, у кого мерин, тот и прав

Гость|12.05.2019 11:52|

Гость писал(a):

ПДД для дятлов, у кого мерин, тот и прав
Водитель танка: ога-ога!

Гость|12.05.2019 11:58|

penzainform.ru писал(a):

, было видно, что не успевал, что лупит со всей дури
Больше не надо слов, жаль, что вместо шнивы был не зилок какой-нибудь.

Гость|12.05.2019 12:49|

Первому комментатору - подарите ПДД, много нового узнает. Что , оказывается, жёлтый сигнал светофора - это такой же запрещающий, как и красный.

Безусловно автор прав в том, что таким «водителям» на меринах дорогу уступать надо - по правилу дай дорогу дураку.

Гость|12.05.2019 13:14|

Гость писал(a):

Я думаю,
У тебя есть чем думать? Это место для другого.

Гость|12.05.2019 13:25|

Первый комментатор - имбецил. Что тут говорить? Надо вводить закон и за такие комментарии лигать прав (если есть). Пусть в песочнице на желтый свет ездит. Действительно, жаль, что только Нива шарахнула.

Гость|12.05.2019 14:54|

Где фото дребезгов?

Гость|12.05.2019 15:01|

Первый комментатор случайно не водятел мерседеса? Знаток ПДД

Гость|12.05.2019 16:06|

Две машины?

- Две машины.

- Вдребезги?

- Вдребезги.

- Да я тебя...

Гость|12.05.2019 16:15|

"...Что тут говорить? Надо вводить закон и за такие комментарии лигать прав (если есть).." Закон надо вводить против дебилов, которые не знают сути, а комментируют. Дай бог, чтоб в Вас таких правильных и всё знающих Зилок не въехал. Надо быть абсолютным моральным уродом, чтоб такое желать.

Гость|12.05.2019 16:16|

Не народ, а стервятники, что случается, вместо помощи только снимать и гадости писать.

Гость|12.05.2019 16:23|

penzainform.ru писал(a):

Официальной информации от ГИБДД по аварии пока нет.
Когда этот беспредел закончиться.Сегодня еле увернулся от дебила на Яндекс-такси.Курчатов аууууууууууу.

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