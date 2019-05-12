12.05.2019 | 14:26

Жители Пензы поделились в социальных сетях видеозаписью, сделанной на улице Свердлова в субботу, 11 мая. На ней запечатлена женщина, которая вышла на проезжую часть и легла на спину.

Шокированные горожане, ставшие свидетелями этой картины, не предприняли никаких действий, предположив, что пензячка находилась в состоянии опьянения - наркотического или алкогольного.

То же самое подумали некоторые пользователи соцсетей: «Спайсы снова по ходу», «Она бухая ловила попутку, и никто не останавливался. Видела ее, когда с дочкой гуляла».

Однако многие решили, что женщине стало плохо. «Мож, легла, чтоб внимание обратили и помогли», «Так, может, плохо человеку? Помощь нужна», «Ни одна тварь не подойдет не спросит, в чем дело, может, плохо человеку», «Может, несчастье в жизни случилось, и она в помутнении рассудка находится, эмоционально раздавлена. Подошли б сначала и спросили, что к чему, а не писали всякую муть», - отметили неравнодушные горожане.

Впрочем, нашлись и те, кто посчитал, что помощь пензячке нужно было оказать, невзирая на ее состояние.

«Лучше бы вышел и посмотрел, что с человеком. А то привыкли снимать и смеяться, да какая бы она ни была, пьяная или сраная, выйди, помоги, оттащи от дороги и вызови скорую. Удивляюсь людям, которые хотят похвастаться, вот я снял! Да что ты снял? Если бы ты помог, то это был бы поступок!» - написал один из комментаторов.

Правда, и в этом случае ему привели контраргумент: «Конечно, скорую... Обычно вызовут, уйдут, и этот человек, закончив свою показуху, уползет... У скорой же нет вызовов... Ток дебилов катать в приемники».

В этот раз пензенцы удивились лежавшей на дороге женщина, а в августе 2018 года - бегавшей. Тогда девушка на улице Лермонтова скакала по проезжей части, бросалась на машины и била кулаком по лобовому стеклу. Большинство так же решило, что она находится под воздействием наркотиков.

Видео instagram.com/penza_info58; Дарьи Лаковой, vk.com/penza_live.