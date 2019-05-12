На улице Металлистов в Пензе - около хлебозавода - столкнулись Mercedes и Chevrolet Niva, после чего иномарка врезалась в столб. ДТП произошло вечером в субботу, 11 мая.
«Обе (машины. - Прим. ред.) вдребезги, все живы», - сообщили горожане, ставшие свидетелями аварии.
«Я сзади ехал мерина, гнал км 90 через перекресток, было видно, что не успевал, непонятны действия водителя шевика - пропусти, видишь же, что лупит со всей дури», - написал в соцсети «ВКонтакте» один из очевидцев.
Он уточнил, что оба автомобиля ехали по улице Металлистов. Водитель Mercedes попытался проехать перекресток на желтый сигнал светофора, Niva двигалась со стороны ТЦ «Фортуна» и поворачивала налево - на улицу Гоголя. В результате отечественный автомобиль ударил в водительскую дверь иномарки.
«Хлопок сильный был, электропровода аж тряхануло», - уточнил очевидец.
По словам оказавшихся неподалеку горожан, в результате ЧП никто не погиб, хотя Mercedes уже не подлежит восстановлению.
«Да уж. Водителю мерина очень повезло, что он был на мерине. На Гранте он умер бы еще до столба», - поделился мнением один из пензенцев.
Официальной информации от ГИБДД по аварии пока нет.
фото Евгения Попова, vk.com/sova_penza; Ирины Пензы, vk.com/penza_live.
Я думаю, что водятел Шнивы тупой тошнот, который привык ездить по строго по пдд.
В левом ряду 40км/ч.
можно же? можно!
Поворачивать на желтый можно? Нужно!
У таких водятелов нет понятия о дорожной обстановке, о том, что они кому-то могут помешать и т.д.
Они неспособны адекватно ездить.
И да, по пдд он был ОБЯЗАН пропустить заканчивающих проезд перекрёстка во встречном направлении тс.
Пусть и под желтый.
Стоять и до талого ждать.
Водителю мерседеса сочувствие, если не было каско.
Стрясти с этого долбоящера что-то кроме его помойки вряд ли получится(((