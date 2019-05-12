12.05.2019 | 10:48

На улице Металлистов в Пензе - около хлебозавода - столкнулись Mercedes и Chevrolet Niva, после чего иномарка врезалась в столб. ДТП произошло вечером в субботу, 11 мая.

«Обе (машины. - Прим. ред.) вдребезги, все живы», - сообщили горожане, ставшие свидетелями аварии.

«Я сзади ехал мерина, гнал км 90 через перекресток, было видно, что не успевал, непонятны действия водителя шевика - пропусти, видишь же, что лупит со всей дури», - написал в соцсети «ВКонтакте» один из очевидцев.

Он уточнил, что оба автомобиля ехали по улице Металлистов. Водитель Mercedes попытался проехать перекресток на желтый сигнал светофора, Niva двигалась со стороны ТЦ «Фортуна» и поворачивала налево - на улицу Гоголя. В результате отечественный автомобиль ударил в водительскую дверь иномарки.

«Хлопок сильный был, электропровода аж тряхануло», - уточнил очевидец.

По словам оказавшихся неподалеку горожан, в результате ЧП никто не погиб, хотя Mercedes уже не подлежит восстановлению.

«Да уж. Водителю мерина очень повезло, что он был на мерине. На Гранте он умер бы еще до столба», - поделился мнением один из пензенцев.

Официальной информации от ГИБДД по аварии пока нет.

фото Евгения Попова, vk.com/sova_penza; Ирины Пензы, vk.com/penza_live.