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Глас народа | Пензячка назвала Фонтанную площадь травмоопасной

11.05.2019|10:36
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В субботу, 11 мая, жительница Пензы пожаловалась на небезопасность территории у главного фонтана на улице Московской.

«Прямо в центре города, детская нога может провалиться туда целиком. Травмоопасно у нашего фонтана гулять», - написала девушка в Сети, выложив фото, на котором видно довольно глубокое круглое отверстие.

«Травмоопасно под ноги не смотреть», - ответил ей один из комментаторов.

Некоторые проявили осведомленность, уточнив, что, скорее всего, специалисты брали в этом месте пробу грунта. «Стройка походу скоро начнется», - предположил пользователь.

«У рыбаков ностальгия зимы», - предположил третий комментатор, акцентировавший внимание на том, что отверстие очень похоже на лунку во льду.

На реконструкцию фонтана в центре Пензы будет потрачено более 200 миллионов рублей. Пензенцам предлагали высказать свое мнение о четырех проектах по обновлению площади: комбинированном фонтане с чашей традиционной круглой формы и прямоугольной пешеходной зоной; динамичной композиции в виде раскручивающегося вихря; пешеходном фонтане с эффектом водного зеркала и комбинированном фонтане, общее композиционное решение которого соответствует пропорциям и стилистике всей площади.

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Гость|11.05.2019 11:02|

Анекдот времён СССР.

Прилетел к нам иностранец и по дороге в гостиницу провалится в яму. Шум ,жалобы,Почему не обнесли красной лентой?!? Ему отвечают: ВЫ видели в аэропорту красный флаг? ...Видел. Ну так какого хрена Вам ещё надо.

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