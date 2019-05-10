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Глас народа | Пензенцы отреагировали на сигналивших ночью автомобилистов

10.05.2019|12:30
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Пензенцы поделились мнением об автомобилистах, ездивших по улицам разных районов города и сигналивших в ночь с 9 на 10 мая по случаю Дня Победы.

«Сейчас по проспекту Победы едет колонна легковых автомобилей и сигналит. 23:30... Вот где недоумки!» - написал один из горожан в Сети.

«Если бы не сигналили, я их бы и не заметил, а так ребенок проснулся... Теперь опять его укладывать((» - уточнил мужчина.

Большинство людей отнеслись к тем, кто отмечал День Победы ревом моторов и громким сигналом, негативно: «Нелюди! Это не ваша Победа! Посигнальте себе прямо в ухо!», «Это ужас какой-то! Кто придумал эти автопробеги? Я понимаю, если днем катаются, а что творится ночью? Все сигналят и нарушают ПДД! От этого шума не могла уложить детей!»

Некоторые же выказали терпимость: «Пусть отмечают, как хотят. Я живу на Терновского, в пятом микрорайоне. Спать мешали несильно, хотя до 0:40 слышно было хорошо».

Видео Anna Kartashova, www.instagram.com.

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Гость|10.05.2019 13:00|

Быдло. Любую идею надо испоганить. Что вам днем не устраивалось автопробеги?

Гость|10.05.2019 13:07|

Вот эту бы колонну сразу на фронт, под танки.

Гость|10.05.2019 13:10|

Лучше сразу утилизировать этот биомусор

Гость|10.05.2019 13:30|

Одно быдло негодует от другого

Гость|10.05.2019 13:31|

Это называется "лишканули“!

Гость|10.05.2019 13:31|

Стадо баранов, не знающих историю своей страны, но бибикающих и орущих из окон своих авто.

Гость|10.05.2019 13:32|

Ехали бы в Октябрьский сад там бы и сигналили, чтобы они знали кому обязаны, что там живут.

Гость|10.05.2019 13:34|

Согласен. День Победы превратили в цыганскую свадьбу.

Гость|10.05.2019 13:38|

Хватит ворчать! Отметили как понимали и как воспитали) С другой стороны, молодым свойственно такое поведение! Вспомните себя в их возрасте)

Имя: Гость
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