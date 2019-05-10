10.05.2019 | 12:30

Пензенцы поделились мнением об автомобилистах, ездивших по улицам разных районов города и сигналивших в ночь с 9 на 10 мая по случаю Дня Победы.

«Сейчас по проспекту Победы едет колонна легковых автомобилей и сигналит. 23:30... Вот где недоумки!» - написал один из горожан в Сети.

«Если бы не сигналили, я их бы и не заметил, а так ребенок проснулся... Теперь опять его укладывать((» - уточнил мужчина.

Большинство людей отнеслись к тем, кто отмечал День Победы ревом моторов и громким сигналом, негативно: «Нелюди! Это не ваша Победа! Посигнальте себе прямо в ухо!», «Это ужас какой-то! Кто придумал эти автопробеги? Я понимаю, если днем катаются, а что творится ночью? Все сигналят и нарушают ПДД! От этого шума не могла уложить детей!»

Некоторые же выказали терпимость: «Пусть отмечают, как хотят. Я живу на Терновского, в пятом микрорайоне. Спать мешали несильно, хотя до 0:40 слышно было хорошо».

Видео Anna Kartashova, www.instagram.com.