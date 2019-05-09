10.05.2019 | 10:02

Пензенцы в Сети обменялись впечатлениями о фейерверке, запущенном на Юбилейной площади в четверг, 9 мая, по случаю 74-й годовщины Победы. Мнения разделились.

Одни сочли действо более чем достойным: «Салют был шикарный!!!», «Были, классно!!! Просто супер, слов нет!», «Он прекрасен», «В этом году отличный салют! Лучший за последние годы. Мы не пожалели, что сходили», «Салют хороший, жаль, стояли очень близко, пепла наелись».

Другие высказали несколько замечаний: «По времени ооочень мало, 3 мин. ни о чем», «Почему праздничные залпы в честь Дня Победы не запускали со смотровой площадки на улице Мира? Эта площадка обеспечивает наилучший обзор. Запускали фейерверк почему-то на Юбилейной площади и для Юбилейной площади. День Победы должны видеть ВСЕ. 12 июня 2018 года залпы фейерверка запускали оттуда и все было прекрасно видно. Разве нет?», «Да нормальный салют. Один минус - пускайте с Западной, а не с Юбилейной».

Третьим фейерверк не понравился: «На свадьбах, мне кажется, лучше фейерверки», «Все хуже и хуже, а яхты все лучше и тачки все быстрее!», «Больше не поеду смотреть, не видно толком и ерунда», «Даааа уж... с каждым годом стыда все больше...», «Салют дешевле и дешевле у нас в городе с каждым годом...», «Жидковатый салют».

Четвертые ностальгировали по старым временам: «На Суре раньше были классные салюты, не чета сегодняшним», «Набаловали нас на «Ростке» смотреть, красиво же!)) Народу очень много, каждый год ждем, а не то».

Нашлись и такие, кого не устроила организация праздника. «Приехать было невозможно просто, опоздали на все и на салют, и уехать было невозможно, мой ребенок хотел посмотреть на салют хоть какой-то, но, увы, даже уехать не смогли, только что приехали, стыд и срам так относиться к людям, больше не поедем никуда, а то на улице останемся ночевать», - написала горожанка.

Один из комментаторов попытался объяснить ей причины случившегося: «Знаете, почему вы не смогли ни подъехать и ни уехать? Потому что каждый считает должным подвезти свою ж...пу прямо к площади, а кому места не хватало у площади, кидали машины на тротуаре и прямо на дороге, тем самым затрудняя движение. И если вы хотите смотреть салют, приезжать надо заранее, учитывая, что много народу будет. Вот и выходит, что одни плюют друг на друга, другие приезжают впритык, а виноваты организаторы».

Между тем горожан заранее предупреждали, что 9 мая они не увидят грандиозного салюта.

«В конце пройдет праздничный фейерверк. Не салют, а фейерверк. Небольшой, потому что большой будет на 75-летие», - поясняла начальник управления культуры Пензы Вера Фейгина на одном из совещаний.