09.05.2019 | 14:28

В четверг, 9 мая, в рубрику «Глас народа» обратился житель Пензы, недовольный первыми результатами мусорной реформы.

Он пожаловался, что территория возле многоквартирного дома № 10 на улице Тепличной долгое время завалена отходами.

«Убирается только мусор из контейнеров. Все, что лежит рядом, не трогается», - уточнил мужчина, озаглавивший свое сообщение словами «Мусорная реформа в действии».

30 апреля губернатор Иван Белозерцев во время отчета перед депутатами Заксобра о развитии Пензенской области в 2018 году оценил мусорную реформу в регионе на три с двумя минусами.

«Безусловно, проблемы есть. В частности, некорректно составлены графики вывоза твердых коммунальных отходов, особенно в сельских районах, где раньше не занимались вывозом мусора. У некоторых компаний, выигравших торги, не хватает техники, в результате есть территории, где не вывозят мусор. У регоператоров нет полной клиентской базы», - перечислил он.

Губернатор попросил сообщать о недостатках и в региональное правительство, и на горячую линию.