Пензенское информационное агентство|18+|Среда|8 мая 2019|10:05
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+19oC
+20oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+24oC
+25oC
Завтра | Ясно |
  73.08  |  $  65.22
 

Глас народа | В Кузнецком районе «Бессмертный полк» пройдет по засыпанной землей дороге

08.05.2019|09:09
Печать

Жителей поселка Евлашево Кузнецкого района возмутило качество «ремонта» дороги на улице Центральной. Пост негодования появился в группе «Подслушано в Кузнецке» соцсети «ВКонтакте» во вторник, 7 мая.

«Администрация р. п. Евлашево решила сделать подарок своим жителям ко Дню Победы!!! И пусть ямы засыпали землей, и пусть где-то даже не разровняли, зато сделали вид, что благоустройство поселка идет!!! Ужас, это такой стыд и позор!!!» - написал пользователь, пожелавший остаться неизвестным.

По его словам, путь ведет к стеле, установленной в память о местных жителях, павших в годы Великой Отечественной войны.

«Это дорога, по которой пройдет «Бессмертный полк» 9 мая, это дорога, по которой побегут школьники, ведь будет проходить районная эстафета!» - добавил сельчанин.

Фото vk.com/podslushanokuzneck.

0
0
0
0
 
Гость|08.05.2019 09:29|

и чо?

Гость|08.05.2019 09:37|

Нормально. Хоть тут никакой показухи.

Гость|08.05.2019 09:38|

Глава на крузаке проедет и нормально

Гость|08.05.2019 09:47|

Пусть бесмертный полк посмотрит за что воевали позор такому правительству

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!