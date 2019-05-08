08.05.2019 | 09:09

Жителей поселка Евлашево Кузнецкого района возмутило качество «ремонта» дороги на улице Центральной. Пост негодования появился в группе «Подслушано в Кузнецке» соцсети «ВКонтакте» во вторник, 7 мая.

«Администрация р. п. Евлашево решила сделать подарок своим жителям ко Дню Победы!!! И пусть ямы засыпали землей, и пусть где-то даже не разровняли, зато сделали вид, что благоустройство поселка идет!!! Ужас, это такой стыд и позор!!!» - написал пользователь, пожелавший остаться неизвестным.

По его словам, путь ведет к стеле, установленной в память о местных жителях, павших в годы Великой Отечественной войны.

«Это дорога, по которой пройдет «Бессмертный полк» 9 мая, это дорога, по которой побегут школьники, ведь будет проходить районная эстафета!» - добавил сельчанин.

Фото vk.com/podslushanokuzneck.