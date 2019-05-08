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Глас народа | Пензенца возмутили мешки с мусором и листвой в Лермонтовском сквере

08.05.2019|16:20
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В сквере имени Лермонтова в Пензе уже длительное время лежат мешки с собранным во время санитарной уборки мусором.

Об этом ИА «ПензаИнформ» сообщил неравнодушный житель города Сергей Попов.

«Эти мешки, набитые мусором и прошлогодней травой, я заметил еще на прошлой неделе. Думал, ну день-два и уберут их с глаз долой. Но не тут-то было. Видимо, в праздники все ответственные службы забыли о благоустройстве или считают, что уже все сделано и можно успокоиться», - написал возмущенный горожанин.

Сергей прислал в редакцию фото, сделанное утром в среду, 8 мая.

«Лермонтовский сквер - одно из лучших мест в нашем городе. Вокруг чистота, молодая травка, скамейки, урны, работает фонтан. Но эти мешки портят всю идиллическую картину», - добавил он.

После завершении общегородского субботника, состоявшегося 20 апреля, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев распорядился вывезти мешки с мусором в течение двух-трех дней.

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Гость|08.05.2019 16:39|

penzainform.ru писал(a):

Думал, ну день-два и уберут их с глаз долой
Сергей, ну откуда такие надежды? Не первый же день в Пензе.

Гость|08.05.2019 17:24|

Но эти мешки портят всю идиллическую картину», - добавил он

И не только, они уничтожают благодать этого фрактального сквера. Где Сергей преисполнялся, как личность в этих гранях подобия. Познавал бесконечно вечное. Бессовские мешки Сергею смерти подобны. От лукавого они там лежат.

Имя: Гость
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