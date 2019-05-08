08.05.2019 | 16:20

В сквере имени Лермонтова в Пензе уже длительное время лежат мешки с собранным во время санитарной уборки мусором.

Об этом ИА «ПензаИнформ» сообщил неравнодушный житель города Сергей Попов.

«Эти мешки, набитые мусором и прошлогодней травой, я заметил еще на прошлой неделе. Думал, ну день-два и уберут их с глаз долой. Но не тут-то было. Видимо, в праздники все ответственные службы забыли о благоустройстве или считают, что уже все сделано и можно успокоиться», - написал возмущенный горожанин.

Сергей прислал в редакцию фото, сделанное утром в среду, 8 мая.

«Лермонтовский сквер - одно из лучших мест в нашем городе. Вокруг чистота, молодая травка, скамейки, урны, работает фонтан. Но эти мешки портят всю идиллическую картину», - добавил он.

После завершении общегородского субботника, состоявшегося 20 апреля, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев распорядился вывезти мешки с мусором в течение двух-трех дней.