Во вторник, 7 мая, житель областного центра, пожелавший остаться неизвестным, обратился в рубрику «Глас народа» с просьбой осветить актуальную проблему, связанную с состоянием тротуара.
Речь идет о пути, который ведет к вокзалу станции Пенза-I.
«Много говорят о проблемах во дворах и на дорогах. Как они могут решиться, если «лицо» города, кратчайшая дорога на вокзал, выглядит как осталась от царских времен», - написал мужчина.
Он подчеркнул, что скоро начнется туристический сезон и тогда проблема станет еще более явной.
«Ни гости города, ни сами пензенцы не могут провезти чемоданы, не повредив их...» - посетовал горожанин.
Японцы придумали специальное жидкое стекло для авто что бы защитить его от пыли, грязи и царапин с водоотталкивающим эффектом. Реальная экономия на мойке и выглядит машина всегда как новая, я свою больше месяца не мыл. вот убедитесь сам затестил ----
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