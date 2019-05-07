07.05.2019 | 12:03

Во вторник, 7 мая, житель областного центра, пожелавший остаться неизвестным, обратился в рубрику «Глас народа» с просьбой осветить актуальную проблему, связанную с состоянием тротуара.

Речь идет о пути, который ведет к вокзалу станции Пенза-I.

«Много говорят о проблемах во дворах и на дорогах. Как они могут решиться, если «лицо» города, кратчайшая дорога на вокзал, выглядит как осталась от царских времен», - написал мужчина.

Он подчеркнул, что скоро начнется туристический сезон и тогда проблема станет еще более явной.

«Ни гости города, ни сами пензенцы не могут провезти чемоданы, не повредив их...» - посетовал горожанин.