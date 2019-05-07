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Глас народа | В Колышлейском районе телята погибли в наглухо закрытой фуре

07.05.2019|13:51
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В редакцию ИА «ПензаИнформ» обратился житель Пензы по просьбе родственницы, проживающей в деревне Соколинка Березовского сельсовета Колышлейского района.

«4 мая в обед к пастбищу, расположенному у пруда возле Соколинки, подъехали две фуры. Как оказалось, в них были овцы, козы и телята. Их купил арендатор пастбища, который должен был подъехать и расплатиться за живой товар. Однако он так и не прибыл, и фуры простояли закрытыми целые сутки. Животные находились там без воды и еды.

На следующий день от закрытых прицепов пошел неприятный запах. Когда их открыли, оказалось, что четыре теленка погибли.

Водители подогнали машины к пруду и покидали трупы телят прямо в воду. Местные жители начали возмущаться и пригрозили пожаловаться властям. Тогда водители протащили трех телят через пруд, вырыли яму и побросали трупы туда, даже не закопав. Четвертый теленок так и остался в воде на съедение рыбам», - рассказал возмущенный пензенец.

В качестве доказательства своих слов мужчина представил фото, которое прислала ему родственница с места происшествия. На нем запечатлен мертвый черно-белый теленок, плавающий в водоеме.

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Гость|07.05.2019 14:21|

нормально чо

Гость|07.05.2019 14:43|

так они же весь пруд трупным ядом отравят. Где экологи? Опять дело о жестоком обращении с животными не заведут? Ветеринар даст заключение, что животные не мучелись и умерли в счастье.

Гость|07.05.2019 15:09|

Ну дак И? Дальше то что?

Гость|07.05.2019 15:11|

Гость писал(a):

так они же весь пруд трупным ядом отравят. Где экологи? Опять дело о жестоком обращении с животными не заведут? Ветеринар даст заключение, что животные не мучелись и умерли в счастье.
А просто у Подзоровой праздник по поводу Стрючкова...Поэтому она и забыла про Колышлейский район....

Гость|07.05.2019 15:20|

А ЯЩУР НЕ МОЖЕТ БЫТЬ?

Имя: Гость
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