07.05.2019 | 13:51

В редакцию ИА «ПензаИнформ» обратился житель Пензы по просьбе родственницы, проживающей в деревне Соколинка Березовского сельсовета Колышлейского района.

«4 мая в обед к пастбищу, расположенному у пруда возле Соколинки, подъехали две фуры. Как оказалось, в них были овцы, козы и телята. Их купил арендатор пастбища, который должен был подъехать и расплатиться за живой товар. Однако он так и не прибыл, и фуры простояли закрытыми целые сутки. Животные находились там без воды и еды.

На следующий день от закрытых прицепов пошел неприятный запах. Когда их открыли, оказалось, что четыре теленка погибли.

Водители подогнали машины к пруду и покидали трупы телят прямо в воду. Местные жители начали возмущаться и пригрозили пожаловаться властям. Тогда водители протащили трех телят через пруд, вырыли яму и побросали трупы туда, даже не закопав. Четвертый теленок так и остался в воде на съедение рыбам», - рассказал возмущенный пензенец.

В качестве доказательства своих слов мужчина представил фото, которое прислала ему родственница с места происшествия. На нем запечатлен мертвый черно-белый теленок, плавающий в водоеме.