06.05.2019 | 10:52

В Терновке, у Сурского рынка, появился киоск для продажи кваса. В этом не было бы ничего необычного, если бы его не поставили прямо на проезжей части.

Торговая точка разместилась возле пешеходного перехода на дороге, ведущей к домам № 174 и 180 на улице Терновского и пересекающейся с Сухумской.

Мешающий на проезжей части киоск не понравился местным жителям. Один из них высказал свое возмущение в социальной сети «ВКонтакте».

«Это ПРАВИЛЬНО!? В МУП «Надежда-6» сказали: муниципальная земля - разрешение дает Первомайская администрация г. Пензы. Им написал - пока тишина», - рассказал мужчина.

Фото vk.com/sova_penza.