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Глас народа | В Терновке киоск для продажи кваса поставили на проезжей части

06.05.2019|10:52
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В Терновке, у Сурского рынка, появился киоск для продажи кваса. В этом не было бы ничего необычного, если бы его не поставили прямо на проезжей части.

Торговая точка разместилась возле пешеходного перехода на дороге, ведущей к домам № 174 и 180 на улице Терновского и пересекающейся с Сухумской.

Мешающий на проезжей части киоск не понравился местным жителям. Один из них высказал свое возмущение в социальной сети «ВКонтакте».

«Это ПРАВИЛЬНО!? В МУП «Надежда-6» сказали: муниципальная земля - разрешение дает Первомайская администрация г. Пензы. Им написал - пока тишина», - рассказал мужчина.

Фото vk.com/sova_penza.

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Гость|06.05.2019 11:02|

Никоменепомешал же, чо нада?

Гость|06.05.2019 11:10|

По всему городу эти квасные киоски стоят впритирку к проезжей части, водители не увидят если из за него кто то выскочит на дорогу. Но это не важно, главное выполнить план по сдаче в аренду.

Гость|06.05.2019 11:19|

ПРИКОЛ? Или маразм?

Имя: Гость
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