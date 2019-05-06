Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|6 мая 2019|11:21
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+22oC
+23oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+14oC
+15oC
Завтра | Дождь |
  72.31  |  $  64.63
 

Глас народа | На улице Московской на головы пензенцам сыплется штукатурка

06.05.2019|10:33
Печать

Пензенцев беспокоит состояние балконов дома на ул. Московской, 36/Кураева, 8 (того, где раньше располагался магазин «Снежок»). На головы людям начала сыпаться штукатурка.

«Балконы находятся в страшном, аварийном состоянии. Вся штукатурка с парапетов и козырьков балконов уже отвалилась на 50 процентов, торчит оголенная арматура, балконы вот-вот рухнут вниз на тротуар самой центральной улицы г. Пензы. Прямо на головы жителям и гостям нашего города. Позора не оберешься и жертв тоже.

Штукатурка уже летит прямо на головы пешеходам при порывах ветра и других погодных явлениях», - сообщила горожанка Наталья К.

По словам женщины, существует реальная угроза здоровью и жизни как жильцов, так и прохожих. Пензячка надеется, что на ее сигнал обратят внимание и примут меры.

0
0
0
0
 
Гость|06.05.2019 11:07|

penzainform.ru писал(a):

Балконы находятся в страшном, аварийном состоянии. Вся штукатурка с парапетов и козырьков балконов уже отвалилась на 50 процентов, торчит оголенная арматура, балконы вот-вот рухнут вниз на тротуар самой центральной улицы г. Пензы. Прямо на головы жителям и гостям нашего города. Позора не оберешься и жертв тоже.
Нет а чё такого? Закрыть балкон банером, огородить предполагаемое место падения ленточкой (желательно) и всё ок. Ну как с домами на Суворова и Володарского.

Гость|06.05.2019 11:21|

Всем Вы недовольны,. Это новые Арт-объекты!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!