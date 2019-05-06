06.05.2019 | 10:33

Пензенцев беспокоит состояние балконов дома на ул. Московской, 36/Кураева, 8 (того, где раньше располагался магазин «Снежок»). На головы людям начала сыпаться штукатурка.

«Балконы находятся в страшном, аварийном состоянии. Вся штукатурка с парапетов и козырьков балконов уже отвалилась на 50 процентов, торчит оголенная арматура, балконы вот-вот рухнут вниз на тротуар самой центральной улицы г. Пензы. Прямо на головы жителям и гостям нашего города. Позора не оберешься и жертв тоже.

Штукатурка уже летит прямо на головы пешеходам при порывах ветра и других погодных явлениях», - сообщила горожанка Наталья К.

По словам женщины, существует реальная угроза здоровью и жизни как жильцов, так и прохожих. Пензячка надеется, что на ее сигнал обратят внимание и примут меры.