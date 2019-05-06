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Глас народа | Хлебные отделы супермаркетов оккупировали тараканы

06.05.2019|15:30
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Пензенцы обсуждают тараканов в хлебных отделах супермаркетов «Ашан» и «Магнит». Видео и фото с насекомыми появились в социальной сети «ВКонтакте» 5 и 6 мая.

Ролик с прусаком, бегающим в «Ашане» под полками с хлебобулочными изделиями, снял Иван В.

«Это домашний. Небось за пивом отправили хозяева, все нормально», «Он просто не туда забрел», «Раз стасик (народное название таракана. – Прим. ред.) марширует, значит экология на высшем уровне», «Оставьте его в покое, его дети ждут», - пошутили горожане над одиноким насекомым, убегающим под полку.

Тараканы в «Магните» вызвали у пензенцев совсем другие эмоции - они начали оставлять смайлы, изображающие рвотный позыв. На фотографии, выложенной Матвеем Л., запечатлено множество прусаков, спрятавшихся в щель между стеллажами с хлебом.

Фото Матвея Легостина, vk.com/typical_penza; видео Ивана Воронцова, vk.com/sputnik_penza.

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Гость|06.05.2019 15:55|

Чудаки, это ж изюм, с усиками, из булочек повываливался...

Гость|06.05.2019 15:57|

Закрыть на недельку на санобработку.

Имя: Гость
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