04.05.2019 | 14:12

В области появились первые грибы, но их мало. Об этом в рубрику «Глас народа» на портале «ПензаИнформ» сообщила горожанка Ольга Семенова.

«Провела больше трех часов в лесах Шемышейского района, неподалеку от Демкинского пруда. Грибы начались, но их очень немного - я едва набрала половину маленького ведерка», - написала пензячка в субботу, 4 мая.

По словам женщины, ей встретились несколько сморчков и строчков, хотя последние не любят лиственный лес - предпочитают сосняк с песчаными почвами.

«Хочется надеяться, что через день-два грибы все же появятся... Но, наверное, нужно посмотреть правде в глаза - их уже не будет. Я люблю местечко в районе поселка Янго-Пря, где всегда было «богатство», но сегодня и там пусто», - рассказала Ольга.

Тем не менее из леса любительница тихой охоты ушла с хорошим настроением. «Прогулка принесла невероятное наслаждение, все вокруг цветет, распускается. Клещей, правда, много, но тут просто надо проявлять бдительность», - добавила горожанка.