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Глас народа | Пензячка поделилась информацией о наличии грибов в лесах

04.05.2019|14:12
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В области появились первые грибы, но их мало. Об этом в рубрику «Глас народа» на портале «ПензаИнформ» сообщила горожанка Ольга Семенова.

«Провела больше трех часов в лесах Шемышейского района, неподалеку от Демкинского пруда. Грибы начались, но их очень немного - я едва набрала половину маленького ведерка», - написала пензячка в субботу, 4 мая.

По словам женщины, ей встретились несколько сморчков и строчков, хотя последние не любят лиственный лес - предпочитают сосняк с песчаными почвами.

«Хочется надеяться, что через день-два грибы все же появятся... Но, наверное, нужно посмотреть правде в глаза - их уже не будет. Я люблю местечко в районе поселка Янго-Пря, где всегда было «богатство», но сегодня и там пусто», - рассказала Ольга.

Тем не менее из леса любительница тихой охоты ушла с хорошим настроением. «Прогулка принесла невероятное наслаждение, все вокруг цветет, распускается. Клещей, правда, много, но тут просто надо проявлять бдительность», - добавила горожанка.

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Гость|04.05.2019 15:03|

Только теряться не надо в лесу, а то после таких тихих охот кое кому приходится всю ночь бегать и искать!

Гость|04.05.2019 16:09|

да рано ещё за грибами то

Гость|04.05.2019 16:10|

Большое спасибо Ольга! Мы побегали на Победе и к лагерям в Светлополянском лесничестве,ситуация аналогична Вашей. До 10 чисел мая ещё есть надежда,а потом...

Потом будем ждать другие дары шаших прекрасных лесов.

Гость|04.05.2019 16:13|

Гость писал(a):

да рано ещё за грибами то
В нашей полосе сморчёк и строчёк при нормальной погоде идёт с 1 по 10 мая.

Гость|04.05.2019 16:14|

Почем нынче грибочки со свинцом, кадмием и стронцием?

Гость|04.05.2019 16:22|

Ага, почём опиум для народа?

Гость|04.05.2019 16:26|

С того года старые есть их едим,а этих стрючков, сморчков за даром не нать.

Имя: Гость
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