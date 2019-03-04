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Глас народа | Пензячку возмутило внезапное изменение расписания звонков в школе № 11

04.03.2019|12:40
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В понедельник, 4 марта, горожанка пожаловалась в редакцию портала «ПензаИнформ» на изменившееся без предупреждения расписание звонков в школе № 11 (улица 8 Марта).

«В МБОУ СОШ № 11 директор школы решила «проучить» своих учащихся, задержав звонки на уроки. По сути, данные действия противоречат уставу школы. Завучи кричат на детей, чтобы те заходили по кабинетам, потому что звонка с урока/на урок еще не было.

Почему дети должны терять время из-за прихоти Симбиревой С. Н., никто объяснить не может», - сообщила пензячка, пожелавшая остаться анонимом.

Соответствует ли данная информация действительности, корреспондент портала попытался выяснить у директора школы № 11 Светланы Симбиревой. Однако давать прямой ответ на вопрос она не стала.

«В нашей школе урок длится 45 минут. Ни больше, ни меньше. Даже если он (звонок. - Прим. ред.) чуть позже прозвенел, звонок с урока был через 45 минут, то есть по продолжительности урок был столько, сколько он должен идти. Никто не оказался ни в чем ущемлен. Режимные моменты - это право школы. Главное, чтобы они соответствовали всем тем нормам, которые есть. Урок должен идти 45 минут – он идет 45 минут», - пояснила Светлана Николаевна.

В конце января ученики школы № 11 жаловались на свое учебное заведение в социальной сети «ВКонтакте». Они уверяли, что 26-го числа там не было отопления и детей заставляли идти в холодный физкультурный зал, угрожая в случае отказа двойками.

В школе пояснили, что батареи были чуть холоднее только в одном крыле, где как раз располагается спортзал. Однако проведенные сотрудниками замеры в коридорах показали: температура (18-20 градусов) соответствовала нормам.

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Гость|04.03.2019 12:59|

новость про что? ничего не понял

Гость|04.03.2019 13:00|

Взяли в моду писать жалобы на учителей,врачей!Понимаю когда по существу!Не было отопления в школе+везде бывает внештатная ситуация!

Гость|04.03.2019 13:02|

Да что тут не понятного? Очередная "яжмать" решила гадость сделать. Впрочем, не исключено, что это кто-то из школия напакостил. Другое дело-почему на анонимки реагируют?

Гость|04.03.2019 13:03|

Новость о том,что на местах сидят руководители-самодуры. А руководители выше этого не хотят замечать,лишь бы на выборах эти директора школ обеспечивали нужные итоги. Рука руку моет вобщем.

Гость|04.03.2019 13:07|

Вообще то школы №11 теперь нет, соединили с 12=й. Но хорошего то от этого никому не стало, кроме директора естественно. Ребенок в 11-ю (бывшую) идет как на каторгу. Там некоторые ученики, которых в советское время определяли в спецшколу чморят однокласников и никому нет дела.

Гость|04.03.2019 13:12|

с 12 -й соединили 17 -ю. А 11-я как была, так и осталась. Не знаю, как со звонками - но уроков часто и подолгу нет. то конкурсы, то олимпиады. замены не ставят а потом галопом по европам. пусть проверят.

Гость|04.03.2019 13:13|

достали эти "родителишкольники". Растут инфантильные дятлы, у своих озабоченных предков. Не нравится школа ? Учи сама. А то сели на шею государству, народу и хотят иметь кисельные берега и молочные реки. Нарожали "митрофанушек", хотят чтобы все были такими-же "тупоносами".

Гость|04.03.2019 13:20|

никто особо и не учит щас в школах. Родители сидят до полуночи уроки делают. И попробуй ченибудь сделать не на том уровне, как взрослые! Никому не нужны в школе детские каракули как раньше. Все должно быть "на уровне" оценивается родительский труд, а не школьника.

Гость|04.03.2019 13:20|

Новости в пензе никакие.

Гость|04.03.2019 13:24|

Ну когда же в городе цирк построят или достроят ну так на клоунов хочется посмотреть

Гость|04.03.2019 13:43|

В МБОУ СОШ № 11 директор школы решила «проучить» своих учащихся

Выгнать её из школы . Проучить её . Управление образрвания начинайте работать .

Гость|04.03.2019 13:43|

Там дирректрисса самодурша ! Думает вселенная вокруг неё вращается.

Гость|04.03.2019 13:53|

она только кошек любит))

Гость|04.03.2019 14:00|

penzainform.ru писал(a):

Главное, чтобы они соответствовали всем тем нормам, которые есть.
есть расписание утвержденное. И в нем прописано время начала и конца уроков.

Имя: Гость
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