04.03.2019 | 12:40

В понедельник, 4 марта, горожанка пожаловалась в редакцию портала «ПензаИнформ» на изменившееся без предупреждения расписание звонков в школе № 11 (улица 8 Марта).

«В МБОУ СОШ № 11 директор школы решила «проучить» своих учащихся, задержав звонки на уроки. По сути, данные действия противоречат уставу школы. Завучи кричат на детей, чтобы те заходили по кабинетам, потому что звонка с урока/на урок еще не было.

Почему дети должны терять время из-за прихоти Симбиревой С. Н., никто объяснить не может», - сообщила пензячка, пожелавшая остаться анонимом.

Соответствует ли данная информация действительности, корреспондент портала попытался выяснить у директора школы № 11 Светланы Симбиревой. Однако давать прямой ответ на вопрос она не стала.

«В нашей школе урок длится 45 минут. Ни больше, ни меньше. Даже если он (звонок. - Прим. ред.) чуть позже прозвенел, звонок с урока был через 45 минут, то есть по продолжительности урок был столько, сколько он должен идти. Никто не оказался ни в чем ущемлен. Режимные моменты - это право школы. Главное, чтобы они соответствовали всем тем нормам, которые есть. Урок должен идти 45 минут – он идет 45 минут», - пояснила Светлана Николаевна.

В конце января ученики школы № 11 жаловались на свое учебное заведение в социальной сети «ВКонтакте». Они уверяли, что 26-го числа там не было отопления и детей заставляли идти в холодный физкультурный зал, угрожая в случае отказа двойками.

В школе пояснили, что батареи были чуть холоднее только в одном крыле, где как раз располагается спортзал. Однако проведенные сотрудниками замеры в коридорах показали: температура (18-20 градусов) соответствовала нормам.