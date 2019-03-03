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Глас народа | Пензячка пожаловалась на опасные сосульки в центре города

03.03.2019|12:00
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В воскресенье, 3 марта, пензячка пожаловалась в рубрику «Глас народа» на опасные сосульки в центре города.

Девушка прислала в редакцию несколько снимков, на которых запечатлены дома № 67 и 72 на улице Володарского, вблизи остановки «Театральный проезд». Крыши зданий «увешаны» длинными сосульками.

«Страшно пройти. Во дворах то же самое над подъездами», - написала девушка, подчеркнув, что такая беспечность со стороны коммунальных служб может стоить жизни кому-то из прохожих.

6 февраля на улице Попова на 57-летнюю горожанку рухнула наледь с дома № 10. Удар пришелся на ноги и спину. Региональное управление СК РФ организовало доследственную проверку по факту травмирования женщины.

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Гость|03.03.2019 12:36|

пока не ушатает кого нибудь, можете не дёргаться со своими наблюдениями, сие есть тупой буртасский менталитет, он же авось, только вот не дай боже, встрявалово будет мама не горюй

Гость|03.03.2019 13:23|

Пока пензячка не пожалуется, МУП не шелохнется.

Гость|03.03.2019 13:25|

Они заняты, квитанции печатают.

Имя: Гость
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