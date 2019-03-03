В воскресенье, 3 марта, пензячка пожаловалась в рубрику «Глас народа» на опасные сосульки в центре города.
Девушка прислала в редакцию несколько снимков, на которых запечатлены дома № 67 и 72 на улице Володарского, вблизи остановки «Театральный проезд». Крыши зданий «увешаны» длинными сосульками.
«Страшно пройти. Во дворах то же самое над подъездами», - написала девушка, подчеркнув, что такая беспечность со стороны коммунальных служб может стоить жизни кому-то из прохожих.
6 февраля на улице Попова на 57-летнюю горожанку рухнула наледь с дома № 10. Удар пришелся на ноги и спину. Региональное управление СК РФ организовало доследственную проверку по факту травмирования женщины.
пока не ушатает кого нибудь, можете не дёргаться со своими наблюдениями, сие есть тупой буртасский менталитет, он же авось, только вот не дай боже, встрявалово будет мама не горюй