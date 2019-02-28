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Глас народа | Жительница улицы Придорожной жалуется на бездействие ЖЭМУП № 7

28.02.2019|12:39
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В четверг, 28 февраля, в редакцию ИА «ПензаИнформ» пришла жалоба от жительницы дома № 58 на Придорожной улице в Пензе. Женщина указывает, что их двухэтажный дом обслуживает ЖЭМУП № 7.

«За что платим деньги??? Обращаемся в эту организацию всю зиму, чтобы сбили лед с крыши. Одни отговорки: то снега много, то трактора нет, то до крыши не достанем. Снег тает, крыша течет. В квартире номер 8, в которой проживает многодетная семья, капает с потолка. На звонки не отвечают, делать ничего не желают», - написала пензячка.

В подтверждение своих слов она прислала фото сосулек, свисающих с крыши двухэтажки. Вид у них действительно устрашающий. А судя по нависшему снежному козырьку, который является основанием для льда, крыша давно не чищена.

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Гость|28.02.2019 13:19|

Терпение, смирение и молитва - вот ваш удел. И да, не забываем вовремя оплачивать счета.

Имя: Гость
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