28.02.2019 | 12:39

В четверг, 28 февраля, в редакцию ИА «ПензаИнформ» пришла жалоба от жительницы дома № 58 на Придорожной улице в Пензе. Женщина указывает, что их двухэтажный дом обслуживает ЖЭМУП № 7.

«За что платим деньги??? Обращаемся в эту организацию всю зиму, чтобы сбили лед с крыши. Одни отговорки: то снега много, то трактора нет, то до крыши не достанем. Снег тает, крыша течет. В квартире номер 8, в которой проживает многодетная семья, капает с потолка. На звонки не отвечают, делать ничего не желают», - написала пензячка.

В подтверждение своих слов она прислала фото сосулек, свисающих с крыши двухэтажки. Вид у них действительно устрашающий. А судя по нависшему снежному козырьку, который является основанием для льда, крыша давно не чищена.