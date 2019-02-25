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Глас народа | Житель Кузнецкого района пожаловался на ассенизаторов, губящих природу

25.02.2019|13:57
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В Кузнецком районе между селами Ульяновка и Евлашево образовалась свалка, куда местные ассенизаторы опорожняют цистерны машин.

Об этом ИА «ПензаИнформ» сообщил местный житель, подкрепив свои слова фотографиями.

«Проблема очень серьезная. Свалка закрыта, тем не менее предприниматель из Евлашева вывозит отходы в заброшенный карьер, а это водоохранная зона. Две машины откачивают отходы и, чтобы не ехать в Кузнецк на точку слива, сливают за селом в карьер», - написал читатель.

Он уточнил, что отходы жизнедеятельности сельчан выпрастывают из серого КамАЗа с двумя бочками и ГАЗа с белой кабиной и оранжевой бочкой.

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Гость|25.02.2019 14:15|

Мы туда с участковым за червями для рыбалки мотаемся

Гость|25.02.2019 14:33|

Цвет бочек и кабин местный житель запомнил, а номера случаем не записал?

Гость|25.02.2019 14:35|

А какой срачник (в прямом смысле слова) твориться в Пензе, около Катюши. Туда возят говновозы фекалии со всего города.

Вот повезло жильцам элитного дома, который построили в паре сотен метров от говнослива!

Сильно надеюсь, что кто-нибудь из этих жильцов закроет этот рассадник заразы в центре города!

Гость|25.02.2019 14:36|

Асеенизаторов в Евлашево я думаю не много

Гость|25.02.2019 14:39|

там наверно черви уже мутировали, на метрового червя с руку толщиной сом возьем с охотой.

Гость|25.02.2019 14:41|

А я какаю в пакет и с окна 9-того этажа ночью выкидываю а жильцы дмают на старуху со2этажа вот как приловчился

Гость|25.02.2019 14:44|

А если понос,как в пакет попадаешь своей дрисней?!

Гость|25.02.2019 14:44|

Гость писал(a):

Сильно надеюсь, что кто-нибудь из этих жильцов закроет этот рассадник заразы в центре города!
Гость писал(a):
Вот повезло жильцам элитного дома, который построили в паре сотен метров от говнослива!
А тебе то что за дело?

Гость|25.02.2019 14:47|

Это органика, она полезная, элита любит чистый воздух..

Гость|25.02.2019 14:54|

Гость писал(a):

А тебе то что за дело?
у меня гараж рядом, достала эта вонь!

Гость|25.02.2019 15:01|

Гость писал(a):

у меня гараж рядом, достала эта вонь!
А ты не принюхивайся.

Гость|25.02.2019 15:27|

Гость писал(a):

Гость|25.02.2019 14:35|

А какой срачник (в прямом смысле слова) твориться в Пензе, около Катюши. Туда возят говновозы фекалии со всего города.

за японкой где мега пеза-вообще дышать не возможно когда проезжаешь

Имя: Гость
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