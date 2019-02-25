25.02.2019 | 13:57

В Кузнецком районе между селами Ульяновка и Евлашево образовалась свалка, куда местные ассенизаторы опорожняют цистерны машин.

Об этом ИА «ПензаИнформ» сообщил местный житель, подкрепив свои слова фотографиями.

«Проблема очень серьезная. Свалка закрыта, тем не менее предприниматель из Евлашева вывозит отходы в заброшенный карьер, а это водоохранная зона. Две машины откачивают отходы и, чтобы не ехать в Кузнецк на точку слива, сливают за селом в карьер», - написал читатель.

Он уточнил, что отходы жизнедеятельности сельчан выпрастывают из серого КамАЗа с двумя бочками и ГАЗа с белой кабиной и оранжевой бочкой.