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Глас народа | Коммунальщики расчистили «волчью тропу» на проспекте Победы

21.02.2019|17:11
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Решилась проблема пензенцев, проживающих в домах № 96д и 96в на проспекте Победы. Они жаловались на «волчью тропу», ведущую к остановке «ЦНТИ».

«Городские службы часто отличаются халатным отношением к своим обязанностям. Наш случай не стал исключением. Зимой дорожка из тротуара привычной всем ширины превратилась в тропинку, по которой одному-то человеку пройти сложно: узкая, покрытая льдом, неровная», - написала Ирина 20 февраля, назвав тропу волчьей.

По ее словам, день считается по-настоящему удачным, если по дороге на работу или с работы никто там не упал и не получил серьезные травмы.

«Стоит ли говорить, что два взрослых человека на этой тропинке с трудом разойдутся, а мамы с коляской и вовсе не пройдут. А ведь эта же дорожка ведет к детской поликлинике», - пояснила пензячка.

В четверг, 21 февраля, Ирина рассказала, что на место прибыла спецтехника и тропинка превратилась в полноценный тротуар.

В этот же день в редакцию поступило сообщение от ее соседки Карины: «Спасибо. Волчья тропа расчищена».

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Гость|21.02.2019 17:31|

Ну всё расчистили и ... пошёл снег!

Гость|21.02.2019 17:31|

вот это прорыв!

Гость|21.02.2019 17:37|

Ну надо же прям событие! Пекари испекли хлеб! Машинист на паровозе едет!

Еще пишите, идиоты.

Гость|21.02.2019 17:46|

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