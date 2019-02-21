21.02.2019 | 17:11

Решилась проблема пензенцев, проживающих в домах № 96д и 96в на проспекте Победы. Они жаловались на «волчью тропу», ведущую к остановке «ЦНТИ».

«Городские службы часто отличаются халатным отношением к своим обязанностям. Наш случай не стал исключением. Зимой дорожка из тротуара привычной всем ширины превратилась в тропинку, по которой одному-то человеку пройти сложно: узкая, покрытая льдом, неровная», - написала Ирина 20 февраля, назвав тропу волчьей.

По ее словам, день считается по-настоящему удачным, если по дороге на работу или с работы никто там не упал и не получил серьезные травмы.

«Стоит ли говорить, что два взрослых человека на этой тропинке с трудом разойдутся, а мамы с коляской и вовсе не пройдут. А ведь эта же дорожка ведет к детской поликлинике», - пояснила пензячка.

В четверг, 21 февраля, Ирина рассказала, что на место прибыла спецтехника и тропинка превратилась в полноценный тротуар.

В этот же день в редакцию поступило сообщение от ее соседки Карины: «Спасибо. Волчья тропа расчищена».