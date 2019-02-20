20.02.2019 | 15:30

В среду, 20 февраля, жительница Пензы Ирина пожаловалась в рубрику «Глас народа» на плохое состояние единственной пешеходной дорожки, ведущей от домов № 96в и 96д на проспекте Победы к остановке «ЦНТИ».

«Городские службы часто отличаются халатным отношением к своим обязанностям. Наш случай не стал исключением. Зимой дорожка из тротуара привычной всем ширины превратилась в тропинку, по которому одному-то человеку пройти сложно: узкая, покрытая льдом, неровная», - написала Ирина.

По ее словам, день считается по-настоящему удачным, если по дороге на работу или с работы никто там не упал и не получил серьезные травмы.

«Стоит ли говорить, что два взрослых человека на этой тропинке с трудом разойдутся, а мамы с коляской и вовсе не пройдут. А ведь эта же дорожка ведет к детской поликлинике», - пояснила пензячка.

Ирину удивила реакция на жалобы и просьбы расчистить тротуар.

«Сегодня утром в организации (МУП «Пензадормост»), в чьем ведении находится эта территория, ответили, что им некогда расчищать у нас снег, т. к. они готовят площадь Победы к празднику. Печально, что не думают не только о комфорте горожан, но и об их здоровье», - заключила женщина.