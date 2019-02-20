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Глас народа | Пензячка пожаловалась на волчью тропу, ведущую к остановке «ЦНТИ»

20.02.2019|15:30
Печать

В среду, 20 февраля, жительница Пензы Ирина пожаловалась в рубрику «Глас народа» на плохое состояние единственной пешеходной дорожки, ведущей от домов № 96в и 96д на проспекте Победы к остановке «ЦНТИ».

«Городские службы часто отличаются халатным отношением к своим обязанностям. Наш случай не стал исключением. Зимой дорожка из тротуара привычной всем ширины превратилась в тропинку, по которому одному-то человеку пройти сложно: узкая, покрытая льдом, неровная», - написала Ирина.

По ее словам, день считается по-настоящему удачным, если по дороге на работу или с работы никто там не упал и не получил серьезные травмы.

«Стоит ли говорить, что два взрослых человека на этой тропинке с трудом разойдутся, а мамы с коляской и вовсе не пройдут. А ведь эта же дорожка ведет к детской поликлинике», - пояснила пензячка.

Ирину удивила реакция на жалобы и просьбы расчистить тротуар.

«Сегодня утром в организации (МУП «Пензадормост»), в чьем ведении находится эта территория, ответили, что им некогда расчищать у нас снег, т. к. они готовят площадь Победы к празднику. Печально, что не думают не только о комфорте горожан, но и об их здоровье», - заключила женщина.

Новость сообщил — Пользователь47493_65
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Гость|20.02.2019 15:42|

Первый вестник очередного прорыва !!!

Гость|20.02.2019 15:45|

осторожней, вдруг там волки ходят

Гость|20.02.2019 15:46|

волчья тропа прям так без кавычек?

Гость|20.02.2019 15:48|

Это действительно ПРОРЫВ!! Иван Александрович,о каком прорыве речь,когда дорожку почистить не можете?! И это город,областной центр. Про область вообще разговор даже не стоит затевать. Работа на публику.

Гость|20.02.2019 15:51|

Гость писал(a):

волчья тропа прям так без кавычек?
эти могут)

Гость|20.02.2019 15:52|

Да как же так ? Нам говорят снег вывозят . День и ночь по стахановски не покладая рук , как рабы на галерах его гребут а снег и ныне там . Вот те на . А по документам отчитываются что всё там убрано гсм списывают , амортизация автотранспорта , зарплаты работникам и руководству за уборку снега .

Гость|20.02.2019 16:05|

а зачем натоптали такую узкую?

Кто мешал натоптать тропу шырее?

Гость|20.02.2019 16:14|

Гость писал(a):

День и ночь по стахановски не покладая рук , как рабы на галерах его гребут а снег и ныне там
Ничего к 20 апреля снега не будет, весь уберут и отчитаются

Гость|20.02.2019 16:29|

Гость писал(a):

Ничего к 20 апреля снега не будет, весь уберут и отчитаются
Получат премии,грамоты,медали, поблагодарят друг друга,в общем всё как всегда.

Гость|20.02.2019 16:34|

А как с коляской или с ребёнком тут пройти...?!

Гость|20.02.2019 16:35|

Это ведь территория магазина Пятёрочка?! Они должны чистить?

Гость|20.02.2019 16:41|

"Пензадормост" вообще не хотят работать! Сегодня видел,как утром мальчишка упал, на этой самой "ТРОПКЕ"! Пытался дозвониться до этой организации,но никто не отвечает... Видно все на уборке снега!!!

Гость|20.02.2019 16:47|

Ни Гришаев..ни Туктаров..ни Ильин..ни Пензадормост..ничего не хотят менять...просто полный игнор жителей...а у себя в домах наверное все блестит

Гость|20.02.2019 16:57|

Попробуйте обойти справа Лермонтовскую библиотеку. Да и проехать тоже попробуйте.

Гость|20.02.2019 16:57|

Виктор Кувайцев дал указание привлечь дополнительную рабочую силу и потребовал в первую очередь заниматься подходами к учреждениям образования и культуры.

Также мэр обратил внимание, что в городе остаются сильно зауженные дороги. «Кураторам необходимо проводить ежедневные осмотры и проверки объектов улично-дорожной сети с представителем подрядчика. Это позволит организовать работу по тем участкам, которые требуют внимания в первую очередь»,

Имя: Гость
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