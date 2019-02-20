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Глас народа | На ул. Карла Маркса ледяные глыбы рухнули на тротуар

20.02.2019|17:25
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В среду, 20 февраля, на улице Карла Маркса в Пензе произошло ЧП. К такому выводу пришла горожанка Анна Борисова, оказавшаяся рядом с домом № 30 около 16:00.

«Посмотрите, какие глыбы рухнули с крыши! Вряд ли их сбивали, ведь в задумку коммунальщиков не могла войти сбитая вывеска турфирмы», - рассказала Анна и прислала в редакцию портала «ПензаИнформ» фотографии.

На них видно, что часть сосулек осталась на крыше.

«Глыбы упали на тротуар. Скорой рядом не было, так что, видимо, никого не убило. А могло», - добавила женщина.

6 февраля в Пензе на улице Попова с металлического рельефного козырька остекленного балкона квартиры, расположенной на пятом этаже дома № 10, упала глыба льда на проходившую мимо женщину. Удар пришелся на спину и ноги. У пострадавшей травмированы позвоночник, грудная клетка, сломана нога.

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Гость|20.02.2019 17:50|

Балконы тоже рухнули.

Гость|20.02.2019 17:51|

Надо под завалами пошукать, может кого и присыпало.

Гость|20.02.2019 18:09|

Весна идёт!

Гость|20.02.2019 18:21|

Все естественно, кто не предупрежден, тот получает.

Гость|20.02.2019 18:27|

Ротазейка , сосульки сегодня именно там сбивали..Я сам видел ,это было примерно около 10.00.. ну вот не дорощ талии сбили вместе с вывеской

Имя: Гость
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