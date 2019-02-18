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Глас народа | На ул. Долгорукова «Ладу» покорежило от сошедшей с крыши дома наледи

18.02.2019|09:27
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В воскресенье, 17 февраля, в нескольких пензенских группах в соцсетях появилась жалоба Алексея Лукашевича, автомобиль которого пострадал при сходе наледи с крыши дома в микрорайоне Шуист.

«Улица Долгорукого, 100 (Долгорукова. - Прим. ред.). Из-за того, что коммунальная служба убрала оторванный ранее снегозадержатель, с крыши сошел снег», - написал Алексей.

На предоставленных им фотографиях видно, что на крыше здания действительно отсутствует часть металлической конструкции. Автомобиль «Лада» получил серьезные механические повреждения: разбито лобовое стекло, помята крыша, сломано боковое зеркало со стороны водителя.

ИА «ПензаИнформ» связалось с владельцем транспортного средства. Он сообщил, что ЧП случилось 16 февраля в 14:30. В машине никого не было, поэтому никто из людей не пострадал.

«Все произошло из-за оторванного снегодержателя, который за несколько дней до этого тоже оторвало и он висел. Служба приехала, срезала и уехала, на место его не вернули», - уточнил Алексей и прислал в редакцию снимки, которые нигде не публиковал.

Пользователи Сети отнеслись к случившемуся неоднозначно.

«А если бы на месте машины оказались люди??? Виноваты коммунальные службы!!! Мы живем на этой улице!!!» - заявила одна из подписчиц.

«Нечего ставить машины там, где не нужно... А потом в суды подают», «Сами ставите свои авто где попало, а потом жалуетесь. Все у вас виноваты», - высказали свое мнение другие комментаторы.

6 февраля на улице Попова на 57-летнюю горожанку рухнула наледь с дома № 10. Удар пришелся на ноги и спину. Региональное управление СК РФ начало доследственную проверку по факту травмирования женщины.

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Гость|18.02.2019 09:50|

Жоповоз сейчас рвёт и мечет.

Гость|18.02.2019 10:18|

Довёз жопу ближе к подъеду?

Гость|18.02.2019 10:32|

На ул.Дзкржинского в субботу упала перед молодыми людьми!Хорошо,что мимо,так бы убило на смерть!Заявка в ЖКХ была подана и безрезультатно+глыбы так и висят с крыши!Падают очень на дальнее растояние!Страшно!

Гость|18.02.2019 10:38|

Гость писал(a):

Довёз жопу ближе к подъеду?
чтобы тебе на голову такое сошло

Может поумнеешь от этого чуток

Гость|18.02.2019 10:41|

Безобразие!!!

Гость|18.02.2019 10:42|

Ничего страшного, всё равно этому чермету давно нужно было быть на утилизации, ещё лет 10 назад !

Гость|18.02.2019 10:43|

Гость писал(a):

Жоповоз сейчас рвёт и мечет.
А что там рвать то ? К ближайшему трактору на трос и в чермет !

Имя: Гость
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