18.02.2019 | 09:27

В воскресенье, 17 февраля, в нескольких пензенских группах в соцсетях появилась жалоба Алексея Лукашевича, автомобиль которого пострадал при сходе наледи с крыши дома в микрорайоне Шуист.

«Улица Долгорукого, 100 (Долгорукова. - Прим. ред.). Из-за того, что коммунальная служба убрала оторванный ранее снегозадержатель, с крыши сошел снег», - написал Алексей.

На предоставленных им фотографиях видно, что на крыше здания действительно отсутствует часть металлической конструкции. Автомобиль «Лада» получил серьезные механические повреждения: разбито лобовое стекло, помята крыша, сломано боковое зеркало со стороны водителя.

ИА «ПензаИнформ» связалось с владельцем транспортного средства. Он сообщил, что ЧП случилось 16 февраля в 14:30. В машине никого не было, поэтому никто из людей не пострадал.

«Все произошло из-за оторванного снегодержателя, который за несколько дней до этого тоже оторвало и он висел. Служба приехала, срезала и уехала, на место его не вернули», - уточнил Алексей и прислал в редакцию снимки, которые нигде не публиковал.

Пользователи Сети отнеслись к случившемуся неоднозначно.

«А если бы на месте машины оказались люди??? Виноваты коммунальные службы!!! Мы живем на этой улице!!!» - заявила одна из подписчиц.

«Нечего ставить машины там, где не нужно... А потом в суды подают», «Сами ставите свои авто где попало, а потом жалуетесь. Все у вас виноваты», - высказали свое мнение другие комментаторы.

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