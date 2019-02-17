17.02.2019 | 14:27

Житель областного центра по имени Влад пожаловался в редакцию ИА «ПензаИнформ» на нечищеные дороги.

Мужчина на протяжении нескольких недель ведет мониторинг состояния проезжей части на улицах Совхоз-техникум и Львовской, а также в 4-м проезде Мереняшева.

Так, 7 февраля Влад, приложив фотоподтверждение, написал, что улицу Львовскую и 4-й проезд Мереняшева (гору) не очищают около месяца. По его словам, невозможно проехать и к детскому саду № 31 на улице Совхоз-техникум.

14 февраля мужчина сообщил, что Львовскую так никто и не чистил. «Безобразие!» - возмутился он.

На следующий день Влад рапортовал о расчистке проезда к детскому саду, но результат работы дорожников его не устроил.

«Вот так почистили дорогу (совхоз техникум). Ни проехать, ни пройти», - констатировал пензенец.

Между тем частный сектор, о котором идет речь, вызывает беспокойство у властей города в связи с предстоящим паводком. После обильных снегопадов имеется угроза подтопления домов.