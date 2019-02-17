Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|17 фев 2019|15:10
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
-0oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-4oC
Завтра | Снег |
  75.25  |  $  66.70
 

Глас народа | Пензенец занялся мониторингом состояния дорог в частном секторе

17.02.2019|14:27
Печать

Житель областного центра по имени Влад пожаловался в редакцию ИА «ПензаИнформ» на нечищеные дороги.

Мужчина на протяжении нескольких недель ведет мониторинг состояния проезжей части на улицах Совхоз-техникум и Львовской, а также в 4-м проезде Мереняшева.

Так, 7 февраля Влад, приложив фотоподтверждение, написал, что улицу Львовскую и 4-й проезд Мереняшева (гору) не очищают около месяца. По его словам, невозможно проехать и к детскому саду № 31 на улице Совхоз-техникум.

14 февраля мужчина сообщил, что Львовскую так никто и не чистил. «Безобразие!» - возмутился он.

На следующий день Влад рапортовал о расчистке проезда к детскому саду, но результат работы дорожников его не устроил.

«Вот так почистили дорогу (совхоз техникум). Ни проехать, ни пройти», - констатировал пензенец.

Между тем частный сектор, о котором идет речь, вызывает беспокойство у властей города в связи с предстоящим паводком. После обильных снегопадов имеется угроза подтопления домов.

0
0
0
0
 
Гость|17.02.2019 14:48|

Частный сектор, как Сектор газа одни качели,и проблемы. Чистите сами свой частный сектор, заборы понаставили с нарушениями техника проехать не может.

Когда же Вас снесут, и построят многоэтажки.

Гость|17.02.2019 14:57|

Снег нужно чистить регулярно,а не только после обильных снегопадов. Тогда будет порядок. А комунальщики доведут ситуацию до аховой,а потом ни одна техника не может справится с обледеневшим снегом.

Гость|17.02.2019 14:59|

За каждой улицей или определённым участком нужно закрепить человека,который в ежедневном режиме мог бы мониторитт ситуацию и по запросу мог бы предоставить фотоотчет о том,как регулярно коммунальщики чистят ту или иную улицу.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!