15.02.2019 | 11:11

Видео, снятое в собственном подъезде, опубликовала в Instagram жительница дома № 13 на улице Фурманова в Пензе. На нем запечатлены протечки в потолке на девятом этаже. Вода подбирается к электрощитку, расположенному в стене.

«Нет сил больше молчать. «Жилье-26» говорит: терпите. А если завтра коротнет из щитка и мы сгорим, кому придется терпеть? Крышу кроют каждый год, сколько я тут проживаю, а это 5,5 лет. И каждый год дождь, снег, - «терпите до лета». А летом то бюджета уже нет, то руки растут не знаю из какого места у рабочих», - пишет пензячка в комментарии к видео.

«Фурманова, 13, 9-й этаж. Вот так у нас все течет. Рабочие приходят, говорят: «Терпите до весны». К щитку подходит (вода. - Прим. ред.). Постоянно лужи и запах извести. У меня маленький грудной ребенок. Приходится так жить. Мороз, а у нас капает потолок. Спасибо нашему ЖЭУ», - комментирует она в записи.

Ранее в редакцию ИА «ПензаИнформ» с жалобами на протечки обратилась жительница дома № 23 на проспекте Победы. «Дом просто разваливается на глазах! Плиты на крыше расходятся, в связи с этим протекает крыша, течет аж до первого этажа», - написала она.

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