08.02.2019 | 13:28

В пятницу, 8 февраля, в редакцию ИА «ПензаИнформ» обратился житель областного центра Борис Холодков, попросивший предать огласке произошедшую с его ребенком историю. О случившемся его супруга около недели назад рассказала губернатору Ивану Белозерцеву, отправив ему личные сообщения в Instagram.

«Родился ребенок недоношенным по вине врача, но это только маленькая часть нашей беды. После родов находились в перинатальном центре, у ребенка выявили заболевание - ретинопатию недоношенных, после чего врач-офтальмолог, торопясь в отпуск, решила срочно делать операцию на глазки.

Была у нас на тот момент 1-2-я стадия. В итоге, дабы успеть сделать операцию, ввели сильнейший наркоз, не подрассчитали с дозой. Ребенка еле откачали, за это большое спасибо врачу-реаниматологу. В итоге ребенок в коме пробыл пять дней, чуть не разорвало легкое. Когда пришел в себя, была уже стадия 3+.

В министерство здравоохранения я звонила, там в курсе об этом случае. Но ничем нам не помогли, сказали, что есть квота только в Калугу, но ребенок не смог бы перенести еще один наркоз.

Мы сами приняли решение ехать в Москву и вводить ингибиторы за свои деньги, залезли в долги, но это не суть, ведь нам грозила 100%-я слепота. Нам даже не выделили реанимобиль, мы не знали вообще, довезем ли ребенка: день только прошел после аппарата.

В Москве, слава богу, все прошло успешно, но тут начались проблемы из-за комы и с легкими, и с неврологией, и краниостеноз. Нам дали направление в Москву, я отнесла в министерство два месяца назад, но ни ответа ни привета по сей день нет. Обследования как следует не делают, что могла, делала в частных клиниках.

Но не все берутся за такого ребенка. Которые обследования нужны, так и не сделаны. Ребенку сейчас восемь месяцев. Он ничего не может. Постоянно болеем, ни ребилитаций, ни обследований - ничего.

Первый ребенок - инвалид, врачи недосмотрели, и второго губят. Как так-то? Ну неужели нельзя ничем помочь? Все выписки есть у меня на руках. Может, можно с вами как-то встретиться, обсудить? Еще много нюансов, все не напишешь. Буду вам очень благодарна. Крик души уже.

В министерстве знают нас и в курсе, что такой тяжелый ребенок, и знают, что по вине врачей, и про наркоз, и много про что, но и после этого не хотят помочь», - написала мать.

Теперь пензенская семья ждет ответа от главы региона.