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Глас народа | Пензенец предупредил об угрозе жизни пешеходов на ул. Ленинградской

08.02.2019|10:25
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Тема спрессованного снега, льда и сосулек, свисающих с козырьков балконов, по-прежнему остается актуальной для жителей областного центра.

Фото очередной ледяной глыбы прислал в редакцию ИА «ПензаИнформ» пензенец Максим Гурин.

««Ленинградская, 1, очень многолюдная дорога в магазины. Совсем недавно такая наледь упала на женщину с Попова, 10, лежит в тяжелом состоянии в 6-й городской. Люди под прицелом», - написал наш читатель.

Примечательно, что 21 января Максим предупредил об угрозе жизни людей на Западной Поляне.

«На крыше козырька балкона одного жильца пятого этажа дома по ул. Попова, 10, образовалась огромная глыба льда и спрессованного снега, которая почти съехала и висит под углом, готовая упасть и проломить кому-нибудь голову, и никому нет дела», - написал он тогда.

Эти слова оказались пророческими: 6 февраля льдина, о которой предупреждал пензенец, упала на 57-летнюю женщину. Ее с тяжелыми травмами доставили в городскую больницу № 6.

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Гость|08.02.2019 10:33|

Если нет трупов,то можно и не убирать?

Гость|08.02.2019 10:43|

Благодетель грёбаный, лишь бы на стучать

Имя: Гость
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