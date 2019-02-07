07.02.2019 | 09:52

На улице Римского-Корсакова (ближнее Арбеково) стоит «дом-убийца». Так назвала его местная жительница Нина Копылова, написавшая в редакцию портала «ПензаИнформ».

«Висят ужасные сосульки и глыбы, ходим каждый день там в садик № 139 и вынуждены обходить по проезжей части - так страшно, что может упасть. Никто не стремится почистить даже. Каждый день проходят родители с детьми в садик и школы! Ужас! Дом-убийца!» - рассказала Нина Копылова.

Женщина приложила фотографии дома № 18 на улице Римского-Корсакова, подтверждающие ее слова. Они были сделаны в среду, 6 февраля.

6 февраля на Западной Поляне в Пензе на 57-летнюю женщину упала наледь с козырька балкона на 5-м этаже. Удар пришелся на ноги и спину, пострадавшая находится в тяжелом состоянии.