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Глас народа | Наледь на крыше дома на ул. Римского-Корсакова угрожает детям

07.02.2019|09:52
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На улице Римского-Корсакова (ближнее Арбеково) стоит «дом-убийца». Так назвала его местная жительница Нина Копылова, написавшая в редакцию портала «ПензаИнформ».

«Висят ужасные сосульки и глыбы, ходим каждый день там в садик № 139 и вынуждены обходить по проезжей части - так страшно, что может упасть. Никто не стремится почистить даже. Каждый день проходят родители с детьми в садик и школы! Ужас! Дом-убийца!» - рассказала Нина Копылова.

Женщина приложила фотографии дома № 18 на улице Римского-Корсакова, подтверждающие ее слова. Они были сделаны в среду, 6 февраля.

6 февраля на Западной Поляне в Пензе на 57-летнюю женщину упала наледь с козырька балкона на 5-м этаже. Удар пришелся на ноги и спину, пострадавшая находится в тяжелом состоянии.

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Гость|07.02.2019 10:03|

жители дома виноваты

Гость|07.02.2019 10:08|

По одному трупу в каждый район и начнутся обсуждения по устранению недостатков,а через 20 дней весна и всё растает.

Гость|07.02.2019 10:38|

пока тетку глыбой не накрыло - быдлоинформ как будто не замечал опасных глыб льда... теперь каждый час будут постить про угрожающую наледь...

Гость|07.02.2019 10:57|

Все что сверху прилетает это кара небесная. На все воля божья.

Имя: Гость
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