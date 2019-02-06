06.02.2019 | 10:27

Утром в среду, 6 февраля, в рубрику «Глас народа» на портале «ПензаИнформ» поступило сообщение от горожанина, обеспокоенного ситуацией около лицея № 2 на улице Бакунина.

«Около лицея упала световая опора. Провода просто висят над пешеходной дорожкой. Чтобы пройти, приходится нагибаться. А ведь здесь ходят дети, которые могут легкомысленно отнестись к ситуации», - написал пензенец.

К сообщению он приложил фотографии, сделанные в 8:25.

«Опора упала напротив дома № 117 на улице Суворова», - уточнил горожанин.