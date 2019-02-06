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Глас народа | Житель Пензы беспокоится за безопасность учеников лицея № 2

06.02.2019|10:27
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Утром в среду, 6 февраля, в рубрику «Глас народа» на портале «ПензаИнформ» поступило сообщение от горожанина, обеспокоенного ситуацией около лицея № 2 на улице Бакунина.

«Около лицея упала световая опора. Провода просто висят над пешеходной дорожкой. Чтобы пройти, приходится нагибаться. А ведь здесь ходят дети, которые могут легкомысленно отнестись к ситуации», - написал пензенец.

К сообщению он приложил фотографии, сделанные в 8:25.

«Опора упала напротив дома № 117 на улице Суворова», - уточнил горожанин.

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Гость|06.02.2019 11:26|

И так сойдет...

Гость|06.02.2019 11:31|

Теперь житель виноват, что опора упала. Так, а почему вы раньше не сообщили! Когда она падала. Чего ждали?

Гость|06.02.2019 11:53|

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Имя: Гость
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