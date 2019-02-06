06.02.2019 | 14:27

Предприимчивые жительницы дома № 159 на улице Суворова, неподалеку от областной филармонии, не дожидаясь помощи, решили самостоятельно скинуть снег с козырька подъезда.

Запись их энергичной, но неплодотворной деятельности появилась в группе penza_info58 социальной сети Instagram в среду, 6 февраля.

«Жители дома сами спасают свои головы от неминуемого схода снега. Вопрос: у нас вообще есть коммунальные службы?» - поинтересовалась автор видео alena_nazar.

На кадрах видно, как две женщины, вооружившись совковой лопатой и длинной палкой, ворошат снег, но скинуть его с крыши у них практически не получается.

«Жители молодцы. Чего дожидаться? Можно и не дождаться. Что, теперь и из дома не выходить?» - поддержала инициативных пензячек подписчица паблика.

«Я в администрацию писала, через два месяца почистили, и то сосульки большие сбили, а на лед на крыше пофиг», - написала другая горожанка.

«Дворники есть, а снег сами чистим, еще и деньги им платим», - возмутился третий пользователь.