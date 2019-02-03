03.02.2019 | 11:00

В ночь на воскресенье, 3 февраля, в Пензе BMW въехал в столб у ТЦ «Олимп» на проспекте Строителей. Городские водители, обсуждая ЧП в соцсети «ВКонтакте», восстановили ход событий и даже назвали место жительства их участника.

«ТЦ «Олимп». Время 3:50 (он ехал всех подрезал, из стороны в сторону вилял, через 200-300 м как меня чуть не ушатал, ушатался в столб, мы остановились помочь, бухой в хламину чел вылез, сел в другую машину и уехал)», - так подписал выложенный в группе «Сова Пенза авто» снимок BMW водитель, пожелавший остаться анонимом.

Очевидцы вызвали ГИБДД, те приехали и «сфоткали машину в столбе».

По словам местных жителей, примерно в 6:30 автомобиль забрал эвакуатор.

«Встреча выпускников прошла успешно», - констатировал одна из пользовательниц соцсети.

Фото «СОВА ПЕНЗА АВТО», Макса Сергеева.