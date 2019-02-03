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Глас народа | На проспекте Строителей BMW влетел в столб

03.02.2019|11:00
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В ночь на воскресенье, 3 февраля, в Пензе BMW въехал в столб у ТЦ «Олимп» на проспекте Строителей. Городские водители, обсуждая ЧП в соцсети «ВКонтакте», восстановили ход событий и даже назвали место жительства их участника.

«ТЦ «Олимп». Время 3:50 (он ехал всех подрезал, из стороны в сторону вилял, через 200-300 м как меня чуть не ушатал, ушатался в столб, мы остановились помочь, бухой в хламину чел вылез, сел в другую машину и уехал)», - так подписал выложенный в группе «Сова Пенза авто» снимок BMW водитель, пожелавший остаться анонимом.

Очевидцы вызвали ГИБДД, те приехали и «сфоткали машину в столбе».

По словам местных жителей, примерно в 6:30 автомобиль забрал эвакуатор.

«Встреча выпускников прошла успешно», - констатировал одна из пользовательниц соцсети.

Фото «СОВА ПЕНЗА АВТО», Макса Сергеева.

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Гость|03.02.2019 11:09|

Я ни чего не помню

Гость|03.02.2019 11:10|

номер не виден

Гость|03.02.2019 11:13|

Зря я куранул.

Гость|03.02.2019 11:14|

Витьки сынок?

Гость|03.02.2019 11:16|

Других пострадавших нет, значит присутствие гиббд не обязательно. Разве что для страховой справка нужна будет.

Имя: Гость
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