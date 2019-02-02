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Глас народа | В Бессоновке УАЗ и «Лада-Приора» попали в серьезное ДТП

02.02.2019|10:44
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В пятницу, 1 февраля, в селе Бессоновка случилось дорожно-транспортное происшествие с участием двух отечественных автомобилей.

Сообщение об аварии и видео с места ДТП очевидец случившегося evgenii__58 опубликовал в группе penza_info58 социальной сети Instagram.

На записи видно, что на улице Центральной в вечернее или ночное время столкнулись УАЗ и «Лада-Приора». Вероятно, одна машина, что называется, «догнала» вторую.

«Лада-Приора» получила серьезные механические повреждения, у автомобиля смята задняя часть. Информации о пострадавших пока нет.

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Гость|02.02.2019 10:56|

В попку щелкнул-БЫВАЕТ.

Гость|02.02.2019 12:12|

ну ОЧЕНЬ серьёзно!!!Серьёзней некуда!

Имя: Гость
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