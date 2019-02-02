02.02.2019 | 10:44

В пятницу, 1 февраля, в селе Бессоновка случилось дорожно-транспортное происшествие с участием двух отечественных автомобилей.

Сообщение об аварии и видео с места ДТП очевидец случившегося evgenii__58 опубликовал в группе penza_info58 социальной сети Instagram.

На записи видно, что на улице Центральной в вечернее или ночное время столкнулись УАЗ и «Лада-Приора». Вероятно, одна машина, что называется, «догнала» вторую.

«Лада-Приора» получила серьезные механические повреждения, у автомобиля смята задняя часть. Информации о пострадавших пока нет.