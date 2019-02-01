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Глас народа | На одном участке улицы Пролетарской случилось второе ДТП за три дня

01.02.2019|16:01
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В пятницу, 1 февраля, на одном и том же участке улицы Пролетарской случилось второе за три дня дорожно-транспортное происшествие.

Около 15:00 там столкнулись два отечественных автомобиля - «Лада-Приора» и ВАЗ-2115.

Судя по снимкам с места аварии, которые появились в группе «Сова Пенза авто» социальной сети «ВКонтакте», от удара «пятнадцатую» развернуло поперек дороги, так что машины заняли всю проезжую часть, перекрыв движение транспорта по улице.

30 января около 12:30 возле дома № 3 на Пролетарской 29-летний водитель автомобиля BMW сбил 65-летнюю женщину-пешехода. От полученных травм она скончалась.

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