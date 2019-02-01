01.02.2019 | 16:01

В пятницу, 1 февраля, на одном и том же участке улицы Пролетарской случилось второе за три дня дорожно-транспортное происшествие.

Около 15:00 там столкнулись два отечественных автомобиля - «Лада-Приора» и ВАЗ-2115.

Судя по снимкам с места аварии, которые появились в группе «Сова Пенза авто» социальной сети «ВКонтакте», от удара «пятнадцатую» развернуло поперек дороги, так что машины заняли всю проезжую часть, перекрыв движение транспорта по улице.

30 января около 12:30 возле дома № 3 на Пролетарской 29-летний водитель автомобиля BMW сбил 65-летнюю женщину-пешехода. От полученных травм она скончалась.