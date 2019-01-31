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Глас народа | На ул. Тепличной при уборке снега трактор повредил машину-«подснежник»

31.01.2019|13:46
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В Пензе работник дорожной службы, убиравший снег, повредил автомобиль. Об этом в четверг, 31 января, в группе «Пенза live» написал житель города Илья Маслов.

«В ходе чистки дорог возле ул. Тепличная, 17, была повреждена машина. МУП «Пенздормостстрой». Судя по словам и гонору директора МУПа, за повреждения он платить не собирается», - написал пензенец.

На своей странице в соцсети «ВКонтакте» Илья Маслов также разместил несколько иронических предложений.

«Не организовывать парковочные места внутри домов и тем самым заставлять ставить машины на обочинах. Засыпать машины снегом, словно ты строишь замки снежные. «Обгрызать» машину снегоуборочной техникой. Profit», - перечислил он.

Свои посты пензенец проиллюстрировал фотографиями поврежденного автомобиля. Однако большинство комментаторов винят в случившемся в первую очередь самого автовладельца, превратившего свою машину в «подснежник», а дорожников, напротив, защищают.

«Не хрен оставлять, когда техника убирает снег!!! А потом ноете, мол, дорожники козлы и работать не хотят!!!», «Дорожникам каждый сугроб раскапывать надо? Если владелец оставил машину, она ему не нужна, и рабочие точно не будут заботиться, что под снегом. У нас во дворе такие подснежники обязали почистить, чтобы не произошло аналогичной ситуации», «Сам виноват! Тракторист не экстрасенс! Тачку забросил так - соответственно, не нужна», - упрекают владельца автомобилей пензенцы.

«Судя по «корочке» (более темному слою снега поверх «подснежника». - Прим. ред.), работники МУПа, скорее всего, думали, что это не автомобиль под снегом, а сугроб. Владельцу не мешало бы не забрасывать свое имущество до такой степени, чтобы потом не было таких проблем. Из благих побуждений МУПовцы хотели убрать кучу снега, но это оказался «схрон» с автомобилем», - резюмирует участник обсуждения.

Однако есть и те, кто встал на сторону автомобилиста.

«Тут ситуация сложная. Если знака нет, то машина стоит по правилам. Другой вопрос, что в правилах не написано, надо чистить машину от снега или нет, поэтому это неумышленная порча имущества. Оплатить придется, повреждения не сильные, но неприятные для обеих сторон», - рассуждает один из них.

Есть даже вариант, когда ситуация расценивается как оставление трактористом места ДТП.

А один из участников дискуссии упрекает дорожников в том, что они «от балды в каждый сугроб ковшом тыкают». По его мнению, тракторист должен был убедиться, что под снегом ничего нет, и только потом приступать к расчистке. «В других городах, если авто мешает очень сильно, эвакуатором поднимают, чистят снег и ставят обратно», - приводит он пример.

Фото: vk.com/penza_live

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Гость|31.01.2019 14:18|

Он просто конченый.

Гость|31.01.2019 14:20|

не ДТП. Когда я влетел на велосипеде в дверь, которую резко открыли у машины, стоящей на дороге, то получил официальный ответ от ГАИ, что это несчастный случай. Но я также как и трактор был участником дорожного движения.

Гость|31.01.2019 14:23|

такие куски металла надо грузить и сдавать в чермет.

Владельцу он явно не нужен.

Гость|31.01.2019 14:27|

Вообще в труху надо было перемолотить. Нечего оставлять.

Гость|31.01.2019 14:29|

Гость писал(a):

Гость|31.01.2019 14:23|

такие куски металла надо грузить и сдавать в чермет.

Владельцу он явно не нужен.

А тебя нужно сдавать на органы.Тебе они,явно,не нужны.Если мозгов,отродясь,не было.

Гость|31.01.2019 14:33|

вот и владелец....

Гость|31.01.2019 14:34|

На самом деле, если бы владельцу был дорог его автомобиль, он бы не бросил его на обочине засыпанным снегом. Хотя бы иногда мог выйти и почистить его, а так тракториста вполне можно понять. Ему что теперь проверять каждый сугроб что ли? Заботьтесь о своих машинах сами в первую очередь.

Гость|31.01.2019 14:35|

Вообще не понимаю такого отношения к машине. Ее походу не чистили с самого начала зимы. Хозяин, не жалко тебе ее?

Гость|31.01.2019 14:38|

А нечего бросать! Надоели такие товарищи! Вы в ответе за тех , кого приручили!

Гость|31.01.2019 14:45|

Гость писал(a):

Гость|31.01.2019 14:35|

Вообще не понимаю такого отношения к машине. Ее походу не чистили с самого начала зимы. Хозяин, не жалко тебе ее?

Вы,вероятно,не в курсе,что машины,брошенные на зимовку,не моют и не чистят?Так машина не гниёт.А,в данном случае,фольга,а не металл.

Я не хозяин,моя "четвёрка" в палисаднике под окном зимует.

Гость|31.01.2019 14:48|

Наставят своих подснежников такие дибилоиды, которые и обозначить не могут, что там их корыто стоит, а потом дорожники у них виноваты. Если не нужна машина тебе - продай/сдай в металлом/отправь в деревню к бабушке, чтобы, и место не занимала, и для исключения таких случаев.

Гость|31.01.2019 14:48|

В чермет сдать, а на полученные гроши веселые проводы устроить, нечего таким хламом дороги и обочины загрязнять, не можешь содержать нормальную машину - ходи пешком или на автобусе...

Гость|31.01.2019 14:49|

Гость писал(a):

Вы,вероятно,не в курсе,что машины,брошенные на зимовку,не моют и не чистят?Так машина не гниёт.А,в данном случае,фольга,а не металл.

Я не хозяин,моя "четвёрка" в палисаднике под окном зимует.

Пациент, пройдите в палату, сончас начался!

Гость|31.01.2019 15:04|

Гость писал(a):

А тебя нужно сдавать на органы
кто тут кукарекает?

Бросил вещь, значит не нужна. Была бы нужна, поставил в гараж или на стоянку.

А если нищеброд, и денег нет - и машина тебе убогому не нужна.

Гость|31.01.2019 15:08|

"Пациент, пройдите в палату, сончас начался!"Для мажориков?Он никогда не кончается.Отмазанные липовыми справками,они круглосуточно за рулём машины,купленной мамой с папой.И бензин за их счёт.

Умные люди зимой на своей машине не ездят.

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