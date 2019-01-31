31.01.2019 | 13:46

В Пензе работник дорожной службы, убиравший снег, повредил автомобиль. Об этом в четверг, 31 января, в группе «Пенза live» написал житель города Илья Маслов.

«В ходе чистки дорог возле ул. Тепличная, 17, была повреждена машина. МУП «Пенздормостстрой». Судя по словам и гонору директора МУПа, за повреждения он платить не собирается», - написал пензенец.

На своей странице в соцсети «ВКонтакте» Илья Маслов также разместил несколько иронических предложений.

«Не организовывать парковочные места внутри домов и тем самым заставлять ставить машины на обочинах. Засыпать машины снегом, словно ты строишь замки снежные. «Обгрызать» машину снегоуборочной техникой. Profit», - перечислил он.

Свои посты пензенец проиллюстрировал фотографиями поврежденного автомобиля. Однако большинство комментаторов винят в случившемся в первую очередь самого автовладельца, превратившего свою машину в «подснежник», а дорожников, напротив, защищают.

«Не хрен оставлять, когда техника убирает снег!!! А потом ноете, мол, дорожники козлы и работать не хотят!!!», «Дорожникам каждый сугроб раскапывать надо? Если владелец оставил машину, она ему не нужна, и рабочие точно не будут заботиться, что под снегом. У нас во дворе такие подснежники обязали почистить, чтобы не произошло аналогичной ситуации», «Сам виноват! Тракторист не экстрасенс! Тачку забросил так - соответственно, не нужна», - упрекают владельца автомобилей пензенцы.

«Судя по «корочке» (более темному слою снега поверх «подснежника». - Прим. ред.), работники МУПа, скорее всего, думали, что это не автомобиль под снегом, а сугроб. Владельцу не мешало бы не забрасывать свое имущество до такой степени, чтобы потом не было таких проблем. Из благих побуждений МУПовцы хотели убрать кучу снега, но это оказался «схрон» с автомобилем», - резюмирует участник обсуждения.

Однако есть и те, кто встал на сторону автомобилиста.

«Тут ситуация сложная. Если знака нет, то машина стоит по правилам. Другой вопрос, что в правилах не написано, надо чистить машину от снега или нет, поэтому это неумышленная порча имущества. Оплатить придется, повреждения не сильные, но неприятные для обеих сторон», - рассуждает один из них.

Есть даже вариант, когда ситуация расценивается как оставление трактористом места ДТП.

А один из участников дискуссии упрекает дорожников в том, что они «от балды в каждый сугроб ковшом тыкают». По его мнению, тракторист должен был убедиться, что под снегом ничего нет, и только потом приступать к расчистке. «В других городах, если авто мешает очень сильно, эвакуатором поднимают, чистят снег и ставят обратно», - приводит он пример.

Фото: vk.com/penza_live