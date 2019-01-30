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Глас народа | Пензенец опубликовал видео с бросившимся под колеса ребенком

30.01.2019|12:04
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Во вторник, 29 января, пензенский водитель едва не сбил ребенка, внезапно выбежавшего на дорогу перед его автомобилем. Инцидент был заснят регистратором, и горожанин выложил его в группу «Пенза live» соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые родители и другие опекуны, будьте бдительны, сам являюсь отцом, понимаю, что дети иногда не управляемые, но держите крепко их рядом с дорогой», - призвал водитель.

На записи видно, как на улице Краснова (рядом с больницей) в 19:02 ребенок, приготовившийся вместе в мамой или бабушкой переходить дорогу в неположенном месте, решает сделать это побыстрее и выбегает автомобилю наперерез.

«Все могло закончиться трагично, благо встречка была свободна, затормозить я бы не успел», - констатировал автор видео.

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Гость|30.01.2019 12:11|

Нужно было выйти и этим дамам объяснить кто они по жизни. Потом из-за таких клуш нормальные водители должны отвечать.

Гость|30.01.2019 12:15|

Папа научил как на коктейль с шаурмой заработать.

Гость|30.01.2019 12:16|

Где это???

Гость|30.01.2019 12:19|

чуть по медленнее тачки.чуть помедленнее

Гость|30.01.2019 12:23|

Гость писал(a):

Где это???
УЛица Краснова

Гость|30.01.2019 12:42|

Гость писал(a):

Нужно было выйти и этим дамам объяснить кто они по жизни. Потом из-за таких клуш нормальные водители должны отвечать.

Нормальный водитель соблюдает скоростной режим. Но есть водители которые из категории дураки и дороги им ПДД не писаны. они ездят до столбы, до стены и до того момента когда кого то задавят.

Гость|30.01.2019 12:45|

penzainform.ru писал(a):

«Все могло закончиться трагично, благо встречка была свободна, затормозить я бы не успел», - констатировал автор видео.

сам же и расписался в своей не компетентности как водитель. Предвидеть надо что бы избежать ПДД. Садясь за руль ты должен быть готов остановиться в любой момент ( неписанные правила бывалых водителей).

Гость|30.01.2019 12:45|

На что только не идут тунеядные родители чтобы выпить... Детей кидают..

Гость|30.01.2019 12:46|

Гость писал(a):

сам же и расписался в своей не компетентности как водитель. Предвидеть надо что бы избежать ПДД. Садясь за руль ты должен быть готов остановиться в любой момент
Велик?

Гость|30.01.2019 12:52|

Один умник на форуме обозвал водителей, соблюдающих ПДД "тошнотами". В таком случае, видео предоставил реальный "шустрик". Потому что шустрый, как понос :)

Гость|30.01.2019 13:15|

Гость писал(a):

сам же и расписался в своей не компетентности как водитель. Предвидеть надо что бы избежать ПДД. Садясь за руль ты должен быть готов остановиться в любой момент ( неписанные правила бывалых водителей).
дурь. авто - не сможет остановиться мгновенно, как реакция чел-ка - далеко не идеальна. Давно пора взяться за пешеходов. Тащат детей сами и под красный и где неположено, а потом требуют компенсаций с водил

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