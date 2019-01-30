30.01.2019 | 12:04

Во вторник, 29 января, пензенский водитель едва не сбил ребенка, внезапно выбежавшего на дорогу перед его автомобилем. Инцидент был заснят регистратором, и горожанин выложил его в группу «Пенза live» соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые родители и другие опекуны, будьте бдительны, сам являюсь отцом, понимаю, что дети иногда не управляемые, но держите крепко их рядом с дорогой», - призвал водитель.

На записи видно, как на улице Краснова (рядом с больницей) в 19:02 ребенок, приготовившийся вместе в мамой или бабушкой переходить дорогу в неположенном месте, решает сделать это побыстрее и выбегает автомобилю наперерез.

«Все могло закончиться трагично, благо встречка была свободна, затормозить я бы не успел», - констатировал автор видео.