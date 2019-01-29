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Глас народа | В Сети появилось видео момента столкновения двух машин в Заре

29.01.2019|09:51
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В понедельник, 28 января, в 19:04 в микрорайоне Заря случилось дорожно-транспортное происшествие с участием легковых автомобилей.

Запись момента столкновения машин на узкой дороге (по одной полосе в каждом направлении) в Сеть выложила Ася Чинаева. Она разместила видео в группе «Пенза live» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видны два авто, ехавшие по главной дороге, и третье, водитель которого вырулил со второстепенной неожиданно для шофера, следовавшего в его направлении.

Уходя от столкновения, последний оказался на соседней полосе, где в него врезалась двигавшаяся навстречу машина.

Транспортное средство, водитель которого выехал со второстепенной дороги, в ДТП не попало.

«Зачем же на встречку сворачивать, надо бить провокатора. Теперь сам виновник, контакта с выскочкой, так понимаю, не было», - написал один из комментаторов в группе.

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Гость|29.01.2019 10:22|

penzainform.ru писал(a):

на соседней полосе
на встречной!!!

Гость|29.01.2019 10:30|

Виновник спокойно уехал

Гость|29.01.2019 10:32|

умирать нужно на своей полосе

Имя: Гость
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