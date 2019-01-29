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Глас народа | На ул. Карпинского подступы к остановке завалили снегом с проезжей части

29.01.2019|10:38
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Жительница областного центра Алсу Панфилова пожаловалась на некачественную уборку снега в городе. Пост возмущения она опубликовала в группе «Пенза live» социальной сети «ВКонтакте» во вторник, 29 января.

«Вот так «чистят» дороги на Западной, тем самым засыпая тропу до остановки», - написала девушка, приложив к сообщению фотографии, на которых запечатлена улица Карпинского перед ее пересечением с Окружной.

На снимках видно, что дорожники завалили тротуар счищенным с улицы снегом, так что желающим добраться до остановки нужно либо пробираться по ухабам, либо выходить на проезжую часть.

«Так везде, не только на Западной, а куда не плюнь) Мало того тропинки до остановки. Так тропинки до пешеходного исчезли вообще, ходим по проезжей части, дабы дойти до пешеходного. Это Пенза», - прокомментировала пост еще одна жительница Пензы.

Другие пользователи предложили пассажирам самим протаптывать тропинки и радоваться, что снег хоть как-то чистят.

«Надо не сгребать снег в кучу, а вывозить его. По крайней мере раньше так и делали, а в последнее время таких машин не видно...» - высказал свое мнение горожанин.

За минувшие сутки с улиц Пензы вывезли более 9 тысяч кубов снега. Днем 28 января дороги расчищала 91 единица техники, в ночь вышли 96 спецмашин.

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Гость|29.01.2019 10:56|

Такого не может быть! Каждый день вывозят больше и больше снега.

Гость|29.01.2019 11:00|

очень бы хотелось узнать почему не проводится обработка проезжей части противогололедными реагентами? В декабре обильно ими засыпали, а сейчас нет. Деньги "освоили"?

Гость|29.01.2019 11:14|

Гость писал(a):

Деньги "освоили"?
Ессесено ! Мало того освоили, уже даже слетали отдохнуть !

Гость|29.01.2019 11:19|

Так по всему городу. Снег складируют в остановочных карманах, вывозить не торопятся.

Гость|29.01.2019 11:26|

Надо все видеофиксировать и выкладывать на ютубканале. Потом отправить в прокуратуру жалобу на дорожников со ссылкой на это видео.

Гость|29.01.2019 11:37|

по всему городу у пешеходных всё в завалах

Имя: Гость
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